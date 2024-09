Is 2017 het jaar dat de vaquita uitsterft?

2017 zou wel eens het laatste jaar kunnen zijn dat de Vaquita-dolfijn in leven is.

De vaquita is ’s werelds kleinste (en schattigste) bruinvis en leeft uitsluitend in de Golf van Californië bij Mexico. De grootste bedreiging zijn visnetten waar ze in vast komen te zitten.

Vaquita’s zijn zoogdieren die af en toe naar boven komen om lucht te happen. Als ze onder water verstrikt raken in de netten verdrinken ze. De populatie is de afgelopen drie jaar al met meer dan de helft afgenomen. Naar schatting verdrinkt elk jaar één op de vijf dieren, en wetenschappers schatten dat sinds 1997 92 procent van alle vaquita’s zijn gestorven. Er zijn nu nog maar 60 dieren over, waarvan nog maar 25 vrouwtjes die zich kunnen voortplanten

Daarom riep de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto in 2015 de noodsituatie uit. De vissers die daarmee in de problemen kwamen werden gecompenseerd, wat op jaarbasis neerkomt op zo’n 35.5 miljoen euro.

Omdat de vaquita’s extreem schattig zijn worden ze ook wel “de panda’s van de zee” genoemd. Zo proberen natuurbeschermers de menselijke sympathie voor de natuur aan te wakkeren.Maar ondanks de verwoede pogingen van de Mexicaanse overheid, en miljoenen euro’s aan donaties blijft de soort verdwijnen.

Volgens ambternaren brengen de Chinezen de soort in gevaar door hun grote vraag naar de zwemblaas van de totoaba-vis, die zo kostbaar is dat hij wordt omschreven als ‘cocaïne van de zee’. Tussen oktober en december van dit jaar zijn honderden verlaten, zogenoemde spooknetten, gevonden in de Golf van Californië.

Daarom pleiten experts er nu voor om de laatste vaquita’s te vangen en op te sluiten in een laatste poging om ze te beschermen. In theorie kan dit de beesten redden, maar het is ook gevaarlijk. Als wijfjes gewond raken, of niet meer voort kunnen planten door de gevangenzetting dan kan de soort evengoed nog uitsterven.

Lorenzo Rojas-Bracho, voorzitter van het internationale committee voor het herstel van de vaquita, zei deze week dat “alles wat we op dit punt ondernemen, riskant is, maar we hebben het beste team samengesteld om ons doel te bereiken.”

Er moet een veilig habitat worden gecreeërd waar de vaquita veilig is voor menselijke indringers. De meest logische optie is misschien wel een groot omheind gebied waar mensen niet mogen komen, maar dat kost geld. Heel erg veel geld.

Om dit bericht niet af te sluiten met een sisser, is hier de link naar een inzamelingsactie van het WNF. Zij zijn als een van de grootste partijen verantwoordelijk voor de financiering van de reddingsoperatie.