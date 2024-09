Is AliExpress goedkoper dan de Action?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende laatst dat twintigers gemiddeld 800 euro per maand minder te besteden hebben dan de generaties voor hen. Mooie boel, maar niks aan te doen. Behalve miljonair worden. Of, iets realistischer, goedkoop leven waar mogelijk.

En wat is het summum van goedkoop? De Action natuurlijk: zonder ironie mijn favoriete winkel. De in 1993 opgerichte keten is een uitkomst voor elke armlastige student of starter. Voor mij persoonlijk komt daar nog bij dat ik gênant blij word van koopjes en korting. En bij de Action kom ik helemaal aan mijn trekken, of ik nou een kaasschaaf nodig heb, een wasmand of een tuinkabouter.

Maar er is een kaper op de kust: AliExpress. Van deze Chinese webwinkel gaat het verhaal dat-ie ongeëvenaard goedkoop is. Sinds kort bezorgt AliExpress binnen zeven werkdagen in Nederland (eerder kon het weken duren) en ons krentenland schijnt één van de grootste groeimarkten te zijn.

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de Chinezen nóg goedkoper zijn dan de Action. En als dat zo is, is die race to the bottom op prijsgebied wel verantwoord? Iets met ecologische voetafdrukken en smeltende poolkappen en kinderarbeid enzo.

Ik besloot een aantal populaire producten te kopen bij de Action in Amsterdam-West, en vervolgens vergelijkbare artikelen te bestellen bij AliExpress. De vraag die ik beantwoord wil hebben: welke van de twee is goedkoper? En kun je daar vervolgens met een gerust geweten winkelen?

Lees hieronder de steekproef, die uiteindelijk een duidelijke winnaar had. Links zie je het Action-product, rechts AliExpress.

(Een deel van de foto’s komt van AliExpress.com omdat ze niet aankwamen, maar daarover later meer.)

1. iPhone-hoesje

1.89 euro (Action), 0.44 euro (AliExpress)

AliExpress maakt zijn goedkope imago meteen waar: voor exact 44 cent heb je een nieuw hoesje voor je iPhone 5. Verzendkosten – die bij AliExpress per product worden berekend – zijn er niet. Voor een paar dubbeltjes legt dit hoesje tienduizend kilometer af, speciaal voor jou! Bij de Action betaal je ondertussen vijf keer zo veel voor een iPhone-hoesje. Het is 1-0 voor AliExpress.

2. Multihakker

2.99 euro (Action), 4.56 euro (AliExpress)

Er zijn van die dingen die je nooit nodig had, tot je ze ziet liggen. Neem deze multihakker: een soort vliegende schotel waarin je groenten in stopt en met één ruk aan een koord alles fijnsnippert. Werkelijk een zeer bevredigende ervaring. Hoewel de Chinezen tientallen multihakkers verkopen, zijn ze geen van alle goedkoper dan die van de Action. De stand is 1-1.

3. Doktersroman/Het Rode Boekje

0.79 euro (Action), 6.47 (AliExpress)

De romantische paperbacks van de Action bezorgen huisvrouwen sinds 1993 tintelingen in de onderbuik. Neem dit doktersromannetje met passages als: “Zijn heerlijke mond ging door met verrukkelijke kusjes strooien, tot hij het middelpunt van haar gloeiende begeerte bereikte” (pagina 285). Dit stomende proza kostte mij slechts 79 cent (en wat imagoschade bij de cassière).

Bij de Chinezen is de spannendste lectuur het Rode Boekje met citaten van Mao Tse-Tung. Rode oortjes, maar dan anders. AliExpress mag wel geen doktersromannetjes verkopen, maar de Action heeft dan weer geen communistische klassiekers in de schappen. Allebei een punt: 2-2.

4. Grijze sokken: 2.19 euro (Action) — 0.57 euro (AliExpress)

Sokken zijn helemaal het terrein van de Action. Voor ruim twee euro neem ik drie paar kneiterdegelijke grijze herensokken mee. Maar daar gaat Ali ver onder zitten: 0,19 euro per paar, oftewel 0,57 euro voor drie paar. De Chinezen scoren met een omhaal en pakken de leiding terug: 3-2.

5. Asbak met drukfunctie

0.99 euro (Action), 2.23 (AliExpress)

Dit onmisbare accesoire voor elke kettingroker kost bij de Action nog geen euro en da’s een stuk goedkoper dan wanneer je hem uit China laat komen. Om maar te zwijgen van de bijna vijftien euro (!) verzendkosten. Die verzendkosten verschillen per product, dus let hier goed op. Het staat weer gelijk: 3-3.

6. Ludiek paneeltje

0.62 euro (Action), 2.99 (AliExpress)

In paneeltjes met huis-tuin-en-keukenfilosofie is de Action samen met de Xenos de absolute grootmeester. Bij AliExpress zijn ze ook te vinden, maar wel een stuk duurder. En ook flauwer trouwens: “seasoned with love”. Lol! Hoe dan ook, de Action komt voor het eerst op voorsprong: 4-3.

7 . Kauwgomballenautomaat

0.85 euro (Action), 2.17 (AliExpress)

Bijna blut, maar toch een kadootje voor je kleine nichtje nodig? De Action is je redding: neem deze kauwgomballenautomaat van slechts 85 cent. Kauwgomballen niet inbegrepen. Hij is stukken goedkoper dan de vergelijkbare Leuke Sweets Mini Snoep Machine Bubble Gumball Dispenser van AliExpress. Het is de genadeklap van Action, die met 4-2 als winnaar van het strijdtoneel stapt.

CONCLUSIE



Op basis van deze niet heel representatieve steekproef kan AliExpress nog niet tegen de Action op: een totaal bestelbedrag van 26.99 euro tegen 11.71 euro.

Het ligt er natuurlijk aan wat je precies nodig hebt. Voor een iPhone-hoesje zijn de Chinezen bijvoorbeeld de goedkoopste. Let er wel op dat de prijzen van producten fluctueren en per dag kunnen verschillen.

Maar de levertijd viel tegen: de beloofde 7 werkdagen werden niet altijd gehaald. Zo ligt mijn kauwgomballenautomaat nog steeds ergens op een vrachtschip. Ook liep ik enkele producten mis toen ik met vakantie was: ze werden eerst afgeleverd bij een PostNL-punt en toen al gauw teruggestuurd. Naar China…

En bovenal is bestellen uit China is een stuk minder verantwoord. Het vliegtuig naar Nederland legt een slordige tienduizend kilometer af – je ecologische voetafdruk wordt spontaan een paar maten groter. En wat te denken van de arbeidsomstandigheden? AliExpress werkt met talloze leveranciers, en je kunt niet controleren hoe hun producten gemaakt worden. In de fabrieken van één van de leveranciers stierf in 2015 een 14-jarig jongetje.

De Action is behalve goedkoper ook beter voor je geweten.

Alhoewel? Volgens organisatie Rank a Brand scoort de Action nogal slecht op duurzaamheid. De keten heeft voor zover bekend geen concreet beleid op dit gebied. En wat zie ik op de etiketten van sommige van mijn Action-aankopen? Jawel: Made in China. Terug bij af dus. Tegelijkertijd verkoopt AliExpress ook producten die in westerse landen gemaakt zijn. Het is dus maar net wát je bij deze winkels koopt.

Om mijn koopjesliefde te verenigen met mijn geweten, kijk ik voortaan beter naar de herkomst van het precieze product. En zal ik, met pijn in het hart, minder vaak voor het goedkoopste kunnen gaan.

