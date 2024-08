Is appen tijdens het poepen onhygiënisch?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan beter. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, en die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario

Wie nodig moet poepen, en niet geremd is door enige vorm van haast, nam vroeger nog weleens een goed boek mee naar het toilet of de Donald Duck. Tegenwoordig is dat anders. Het toiletbezoek is het uitgelezen moment om al die 253 ongelezen berichten van je groepswhatsapp even terug te lezen, een tikkie te versturen of te kijken wat voor dubieuze instagramstories de mensheid nu weer de wereld in heeft geslingerd.

Videos by VICE

Die ene vriend van jou weet er alles van. Iedereen vindt altijd maar dat hij niet de hele tijd zo asociaal op zijn telefoon moet kijken, maar als hij dat gewoon op de wc doet heeft niemand er last van. Hij heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij deze twee eerste levensbehoeftes zo efficiënt met elkaar combineert, want waarom zou hij ook?

Nou, misschien omdat er ook van die smetvreesachtige types zijn die hun neus optrekken voor deze gewoonte, omdat ze het maar onhygiënisch vinden. Ze zijn bang dat er poepbacteriën op je telefoon terechtkomen – een ding dat toch al het gros van de dag aan je handen gekleefd zit, en je ook nog eens geregeld tegen je wang aan houdt.

De feiten

Poepbacteriën op je telefoon – kan dat echt? Ja, dat kan. In je poep zitten E. colibacteriën, en die kunnen nadat je hebt doorgetrokken in een soort mistwolkje naar boven komen. Als je op dat moment je telefoon bij de hand hebt, kunnen die bacteriën ook weer op je telefoon belanden.

Is dat vooral in theorie mogelijk, of iets dat dagelijks gebeurt? Uit een Brits onderzoek bleek in ieder geval dat een op de zes telefoons een E. colibacterie met zich meedraagt – wat in Nederland leidde tot nieuwsberichten met koppen als ‘Dit is waarom je je telefoon nóóit meer mee naar de WC moet nemen’. Maar dat is nogal overdreven, vertelt microbioloog Rijkelt Beumer; de kans dat je echt ziek wordt van deze bacteriën is verwaarloosbaar klein. “Maar één procent van de E. colibacteriën is echt schadelijk, en die zit vooral in diarree. Net als ziekteverwekkers zoals salmonella’s en campylobacters.”

Als je dan toch een schadelijke bacterie hebt uitgepoept, moet deze ook maar net op je telefoon terechtkomen. Dat kan zo gebeuren als je je telefoon tijdens het doortrekken boven de toiletpot houdt, maar als je hem op dat moment in je broekzak hebt zitten – wat wel een iets realistischer scenario is, hoop ik – hoef je je geen zorgen te maken. “En dan nog moet je je telefoon echt aflikken wil je het binnenkrijgen,” zegt Beumer geruststellend.

Het hangt ook maar net af van de toiletpot waarop je zit, vertelt hij. Bij een diepspoeltoilet zit de poep namelijk onder water, en zullen de bacteriën minder snel naar boven komen dan bij een vlakspoeltoilet. Als je een goede plons hoort, weet je dus dat je goed zit.

Het ergste dat kan gebeuren

Maar áls je een E. coli-infectie te pakken krijgt, heb je meteen ook wel een goede reden om nog veel meer tijd bij de wc door te brengen – en niet om de Donald Duck te lezen of door je facebookfeed te scrollen, maar omdat je flink aan de schijterij bent. Als je bijvoorbeeld een enterohemorragische E. coli binnen hebt gekregen, kan dat leiden tot een besmettelijke dikkedarmontsteking, met diarree die na een paar dagen zelfs bloederig kan worden. Dat kan gepaard gaan met braken, misselijkheid en buikkrampen, en als het leven je echt tegenzit kan er ook nierschade optreden.

De kans dat je dit vanuit de toiletpot krijgt is gelukkig nihil. Mensen krijgen zo’n infectie normaal gesproken door rauw vlees, groente of zuivel te eten, of als ze door iemand anders besmet worden. Zowel na je toiletbezoek als voor het koken is het daarom altijd goed om netjes je handen te wassen.

Dat klinkt als een open deur, maar het eerdergenoemde Britse onderzoek wees uit dat we hier best wat beter op mogen letten. Dat er op een op de zes telefoons poepbacteriën zaten, had volgens de onderzoekers namelijk vooral te maken met het feit dat veel mensen hun handen blijkbaar niet wassen – of in ieder geval veel Britten.

Wat je tegen je vriend kunt zeggen

Als je eerst je billen afveegt, en vervolgens met dezelfde hand ook op je telefoon gaat swipen, is het wel zo netjes om die hand tussendoor te hebben gewassen – of gewoon je andere hand te gebruiken. “Maar tenzij je met je vieze poepvingers aan je telefoon zit word je er niet snel ziek van,” stelt Beumer wederom gerust.

Er is dus geen reden voor paniek. Of je vriend moet toevallig over een vlakspoeltoilet beschikken, net iets van die 1% schadelijke bacteriën op zijn telefoon hebben gekregen én het om wat voor reden dan ook prettig vinden om zijn toestel af te likken.