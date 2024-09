Is bier gezonder dan melk?

Geloof het of niet, maar door de eeuwen heen is bier vaak beschouwd als een gezond drankje. Historici discussiëren over de mate waarmee de oude mensheid zich richtte op het drinken van bier in plaats van water om aan energie te komen. In de achttiende eeuw stond bier gelijk aan een koudgeperst groen sapje, in vergelijking met het duivelse gin.

Maar nu beweert dierenrechtenorganisatie PETA dat bier beter voor je is dan melk. Het lijkt een beetje op het verhaal dat PETA eerder dit jaar de wereld in slingerde, namelijk dat je kind een kleine piemel krijgt als je veel kip eet.

De advertentie van PETA staat gepland om in bushokjes rondom de Universiteit van Wisconsin-Madison – naar verluidt de ruigste feestuniversiteit van het land – te hangen. Niet meteen een tactiek die je zou verwachten om veganisten te werven, maar PETA heeft het al eerder geprobeerd.

De reclame gaat verder. “Officieel gezien is het: bier is beter voor je dan melk. Onderzoek laat zien dat bier je botten kan versterken en je leven kan verlengen, terwijl melk gerelateerd wordt aan obesitas, diabetes en kanker. Drink verantwoordelijk: drink geen melk.”

In een persbericht zegt PETA’s vicepresident Tracy Reinman: “Het staat vast: bier verslaat melk gemakkelijk. Gematigd alcoholgebruik kan goed voor je zijn, maar er is geen mogelijkheid om zuivel verantwoordelijk te consumeren, omdat het onze gezondheid in gevaar brengt en miljarden koeien laat lijden.” Interessant genoeg laat PETA het deel over gematigd drinken geheel buiten hun reclames.

“Als wetenschapper en ouder vind ik hun claims erg onverantwoordelijk, vooral als er zo’n groot probleem is wat betreft overmatig drankgebruik op universiteitscampussen,” zegt Greg Miller, woordvoerder bij de National Dairy Council, tegen MUNCHIES. Miller heeft gewerkt op de redactieraad van een aantal voedingstijdschriften en is tevens een oud-redacteur van het American Journal of Clinical Nutrition, het tijdschrift dat PETA citeert om de claim te kunnen maken.

Er bestaat genoeg onderzoek naar de voordelen en risico’s van alcohol drinken, en de resultaten staan vaak met elkaar in contrast. Terwijl het ene onderzoek zegt dat gematigd alcoholgebruik veroudering kan tegengaan, zegt het andere dat gematigd drankgebruik je niet gezonder maakt, maar juist zeven verschillende soorten kanker kan veroorzaken.

Harvards School of Public Health heeft een website waarop zowel de gezondheidsvoordelen als de risico’s van alcohol drinken staan beschreven. Over het algemeen zijn experts het eens over een ding: compleet stomdronken worden is niet goed voor je. Een ander ding waar we het allemaal eens over kunnen worden is dat de studenten van de Universiteit van Wisconsin-Madison niet nog meer aanmoediging nodig hebben om bier te drinken.

“Het is gewoon jammer dat ze zo laag zinken om mensen veganist te laten worden. Er is zeker bewijs dat gematigd alcoholgebruik gezondheidsvoordelen kan hebben,” gaat Miller verder. “Maar een van de problemen op de universiteitscampus is dat er teveel alcohol wordt gedronken. Ik denk dat ze een bestaand probleem alleen maar erger maken.”

De gezondheidsvoordelen van melk zijn ook vaak ter discussie gesteld. Terwijl melk lange tijd als een goede bron van calcium en vitamines werd beschouwd, is het ook hoog in vet, en is het beschuldigd van het veroorzaken van darmontstekingen. Sommige onderzoeken koppelen de inname van melk zelfs aan hogere sterftecijfers en vragen zich af of melk überhaupt onze botten wel versterkt. Harvards officiële aanbevelingen over melk adviseren om de inname van zuivelproducten te verminderen naar een of twee porties per dag, en om naar alternatieve calciumbronnen te zoeken.

De effecten van de melk- en drankreclames moeten nog blijken, maar het lijkt veilig om aan te nemen dat bier sowieso al populairder is onder studenten. PETA kan zich misschien dus beter op andere doelgroepen richten.