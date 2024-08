Is Bitcoin verpest door Wall Street?

Dit artikel verscheen eerder op VICE News US .

Begin 2017 kostte een bitcoin 973 dollar; de ‘wallet’-app van CoinBase stond nog niet eens in het lijstje met populairste iPhone apps. In december kostte een bitcoin bijna 20.000 dollar, en nu de prijs flink gekelderd is, kost een bitcoin nog steeds meer dan 10.000 dollar. Coinbase is inmiddels de op een na populairste gratis app in de iOS AppStore.

De prijspiek van 2017 is er een die je zelden ziet in de wereld, en die doet denken aan booms als die in de twintiger jaren, die voorafging aan de beurscrash van 1929. Maar waarom hebben we net die piek gehad? En, nu de prijs weer even in een dip zit, was dit het einde van de boom? VICE heeft antwoorden op je vragen.

Waarom was er zo’n extreme piek?

Ook al is daar geen eenduidig antwoord op te geven, lijkt het er vooral mee te maken te hebben dat in de herfst het aantal overboekingen en investeringen in Azië flink toenamen dat ook traditionele investeerders zich met crypto zijn gaan bezighouden. “Aan de hoeveelheid geld die in Bitcoin wordt gestoken kun je zien dat het institutioneel geld is, en niet de kleine particuliere beleggers,” zegt Peter Van Valkenburgh, onderzoeksdirecteur bij Coin Center, een cryptovaluta-denktank in Washington D.C.

“Institutioneel geld”, dat zijn de grote jongens van Wall Street, hedge funds, investeringsmaataschappijen van rijke families, en mensen die voor hun beroep beleggen. Het echte geld, om het zo maar te zeggen. En er is een reden dat deze investeerders het ineens zo op Bitcoin gemunt hebben.

“Bitcoin is, zoals dat heet, niet gecorreleerd. Dat wil zeggen dat de prijzen van Bitcoin niet mee bewegen met de koersen op de aandelenmarkt. Daardoor is het een goede toevoeging op je beleggingsportfolio,” zegt Valkenburgh. Als de koersen op de aandelenmarkt dalen, kan het namelijk goed zijn dat ze op de beurs nog stijgen.

Is dit de reden dat Wall Street zich met Bitcoin ging bezighouden?

Wall Street mag graag een beetje lacherig doen over Bitcoin (terwijl ze vol lof waren over de onderliggende blockchaintechnologie, en daarin ook investeerden). Maar ondertussen ze echt geïnteresseerd geraakt in Bitcoin als investering.

Neem Jamie Dimon, de ceo van JPMorgan Chase. Dimon zei in oktober dat mensen die Bitcoin kopen “dom” en cryptovaluta “bedrog” waren. Niet minder dan een maand later begon JPMorgan te onderzoeken hoe ze het beste in Bitcoin kon investeren. Analisten van de bank (de onderzoeksafdeling werkt er onafhankelijk van de investeerders) zeiden in december dat de prijspiek “laat zien dat cryptovaluta een serieuze belegging konden worden”.

Wauw, het lijkt erop dat ze echt enthousiast zijn daar.

Ja en nee. Ze willen zelf wel investeren in bitcoins en ze zien ook de voordelen, maar ze aarzelen nog steeds. In december opende de eerste markt voor de handel in bitcoinderivaten, maar de Wall Street Journal schreef dat de grote spelers als JPMorgan en Citibank nog niet zeker wisten of ze zich op deze handel wilden storten.

De Futures Industry Association, de Amerikaanse belangenclub van de grote banken en andere derivatenhandelaren, zei dat de Amerikaanse toezichthouder CFTC de handel in bitcoinderivaten veel te snel had toegestaan — en dat je er als voorzichtige belegger niet in moest beleggen. Ook zijn er analisten die denken dat mensen die echt in Bitcoin willen handelen — en daar zijn er veel van — toch wel een manier vinden om dat te doen.

Maar wat zijn de risico’s?

Zelfs mensen die de koers van bitcoin en andere cryptovaluta graag omhoog praten, zeggen dat een prijsstijging van 160 procent in minder dan een jaar kan betekenen dat er iets geks staat te gebeuren. “Als je ziet hoe snel de koers van Bitcoin gestegen is is het niet gek om voor te stellen dat de de koers ook weer net zo snel zal dalen,” zegt Van Valkenburgh. Toch is het niet helemaal hetzelfde als, bijvoorbeeld, de dot-com bubbel waarmee velen de cryptokoersen vergelijken. “Anders dan andere bubbels is er dit keer een onderliggende techniek die de manier waarop de wereld werkt zal veranderen. Maar de prijs komt op dit moment nog niet overeen met de reële waarde van het systeem.”

Het is dus goed mogelijk dat de koers zal crashen. Dit kan gebeuren zodra een paar grote investeerders ineens gaan “shorten”, door te gokken op een prijsdaling van Bitcoin, “die ze daar eigenlijk zelf mee veroorzaken”. Deutsche Bank schreef in een rapport dat een crash in 2018 serieuze schade kan toebrengen aan de wereldwijde financiële markten. Zo’n crash kan plaatsvinden zodra investeerders van de flinke prijsschommelingen schrikken en het kan goed dat we daar met de prijsdip van afgelopen weken al een voorproefje van hebben gezien. Die prijsdip kwam weer doordat de Koreaanse en Chinese overheid aangaven de handel in cryptovaluta verder te willen inperken.

Maar moet ik nou bitcoins kopen of niet?

De koers van Bitcoin blijft een achtbaan. En onthoud ook dat, terwijl de wallets en andere diensten nu goed gereguleerd lijken, de Japanse cryptobeurs Mt. Gox nog maar een paar jaar geleden door een hack miljarden dollars aan Bitcoin verloor. En mocht er een run op op Bitcoin komen — net als een run op de aandelenmarkten, of een bankrun — kan het lastig zijn om je bitcoins te verkopen, terwijl de prijs flink kan dalen. En als traders echt in paniek raken, kan die run ervoor zorgen dat je al je inzet in een keer kwijt bent.



Je hebt natuurlijk veel kans op winst in korte tijd, maar je neemt ook een groot risico. Als je daar zin in hebt, moet je allereerst Coinbase downloaden, of je aanmelden op een cryptobeurs. Het is in elk geval een goed idee om goed bij te houden wat je koopt en verkoopt, want je zult er over een tijdje belasting over moeten betalen.

