Is coke van 60 euro echt beter dan die van 50?

50 of 60 euro? Voor mensen die weleens coke bestellen is die vraag vanzelfsprekend. De meeste dealers in Amsterdam verkopen cocaïne in deze twee varianten. De envelopjes zouden allebei altijd één gram coke bevatten, maar net als scheermesjes, bier of ribbelchips, is ook cocaïne verkrijgbaar in een gewone en een premiumvariant. De praktijk is inmiddels zo ingeburgerd dat het pakje van 60 opduikt in een nummer van Yung Internet. Een kleine rondvraag onder gebruikers in Rotterdam, Haarlem en Leeuwarden leert dat op de meeste plekken waar gesnoven wordt, dealers te vinden zijn die beide soorten verkopen. Maar welk pakje is een betere aanschaf? Is de coke in de pakjes van 60 echt puurder en dus beter?

Om het antwoord op die vraag te krijgen bestelde ik bij een drietal Amsterdamse dealers pakjes coke in beide varianten, om de inhoud ervan vervolgens nauwkeurig te wegen en te laten testen bij de drugstestservice.

Als je alle resultaten naast elkaar zet, is het pak van 50 naar verhouding een betere aanschaf. Dat wil zeggen: als je zoveel mogelijk werkzaam poeder per euro wil — en niet je zuurverdiende centen wil besteden aan levamisole, cafeïne en pijnstillers. Ik kreeg gemiddeld 12 procent extra coke per euro in het goedkope pak. Er zit weliswaar net iets meer pure coke in het pak van 60 (9 procent), maar het prijsverschil van 20 procent is niet groot genoeg om dat te rechtvaardigen. Om in Consumentenbondtermen te spreken: het pak van 60 is misschien de Beste uit de Test, maar het pak van 50 is de Beste Koop.



De kosten in verhouding: dit is wat je per pakje en per dealer zou betalen voor een volle gram 100% pure coke. Het 50 euro-pakje van dealer A is dus naar verhouding de beste koop, het 60 euro-pakje van dealer C de slechtste.

Dit gold voor alledrie de dealers. De verschillen tussen de dealers onderling waren trouwens veel groter dan de verschillen tussen de pakjes van dezelfde dealer. De gemeten puurheid liep uiteen van 77 procent tot 37 procent; de gemiddelde zuiverheid in Nederland was vorig jaar 68 procent.



Ik besprak de resultaten van de test met voormalige dealer J. die tot 2010 actief was in de Amsterdamse cokehandel. Hij herkende de resultaten uit zijn eigen tijd als dealer. Het product dat hij toen voor 60 euro aanbood was volgens hem wel echt beter: het ging om Peruviaanse coke met een hogere puurheid en een betere smaak. Toch denkt J. dat de gemiddelde recreatieve gebruiker het verschil niet eens echt merkt. “Mensen die coke roken zijn anders, maar snuivers zijn makkelijk voor de gek te houden. Klanten zijn dronken, hun neus is verdoofd. Als dealer is het veel belangrijker dat je er binnen vijf minuten bent, dan dat de kwaliteit goed is.”

Misschien de minst verrassende uitslag van dit miniconsumentenonderzoek: veel dealers kletsen maar wat raak als hen gevraagd wordt naar het verschil tussen beide soorten pakjes. (“Niet gewassen”, “Gewoon schoner, weet je”). Eén van de drie dealers wist wel precies te vertellen wat het verschil tussen zijn pakjes was. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij de goedkopere pakjes één-op-tien versnijdt met een multivitamine-product.

Betekent dit dus dat je altijd beter het pakje van 50 kan aanschaffen? Wel als je zoveel mogelijk cocaïne wil voor je geld. Maar als je bereid bent om meer te betalen om de hoeveelheid versnijdingsmiddelen in je neus tot een minimum te beperken, is een 60 euro-pak een goed idee. De gemiddelde puurheid van de 50 euro-pakjes was 55 procent, bij de 60 euro-pakjes was dat gemiddeld 59 procent. Dat betekent dus per gram 0,04 gram minder rommel in het pak van 60.

Als je je drugs laat testen in Nederland, krijg je alleen te horen waarmee je coke versneden is als er sprake is van een stof die een effect kan hebben op je lichaam. Bak- of talkpoeder wordt niet gerapporteerd. In pakjes van uiteenlopende kwaliteit zie je vaak dezelfde stoffen voorbijkomen: levamisol, fenacetine, cafeïne en lidocaïne. Van de pijnstiller fenacetine is bewezen dat het nier- en blaaskanker kan veroorzaken. Van levamisol (een ontwormingsmiddel) is bekend dat het het immuunsysteem kan aantasten.

Verwacht alleen niet dat je extra tientje wonderen doet voor je gezondheid. Niet alleen zitten al deze versnijdingsmiddelen ook in dure pakjes, de gevaarlijkste stof die in pakjes zit is uiteindelijk coke zelf. Elk jaar rapporteert het Trimbos-instituut tientallen doden die worden toegeschreven aan cokegebruik, maar de eerste levamisoldode is in Nederland nog niet gezien.

Welk pakje ook je voorkeur geniet, een microweegschaal is sowieso een slimme aanschaf voor de kritische consument. Deze apparaatjes zijn te koop voor een paar euro, dus je hebt de kosten er al snel uit. Niet één getest pakje bevatte namelijk echt een gram coke. Eén dealer uit de test deed zoveel troep bij zijn coke dat hij zelf waarschijnlijk minder dan een tientje voor de inhoud van zijn pakjes betaalde, maar hij was desondanks te gierig om er genoeg mix-rommel bij te stoppen om tot een envelopje met één volle gram te komen.

Al met al lijkt het pak van 50 dus een betere keus, maar misschien is er sprake van een momentopname. Volgens dealer J. waren de kwaliteitsverschillen tussen de 50- en 60-pakjes vroeger groter. “Het is inmiddels vooral een marketingtruc,” zegt hij. “Mensen kopen het vooral omdat ze zich speciaal willen voelen.” Omdat het pakje van 60 steeds normaler wordt, is dat onderscheidend vermogen ook minder geworden. Sommige slimme dealers bieden daarom nu ook al pakjes van 70 euro aan. Het levert de dealer sowieso meer omzet op, maar of de inhoud ook echt beter is, is maar de vraag.

Het heeft weinig zin om het je dealer zelf te vragen. “Negentig procent van alles wat een pakjesverkoper je vertelt is onzin,” zegt J. Als je echt wil weten wat er in je envelopje zit, zal je toch zelf naar een testpunt moeten fietsen.