Is de Amsterdamse band die werd belazerd nou dom of juist heel slim?

‘Amsterdamse band belazerd door Britse oplichtersbende’, was gisteren te lezen boven een artikel van het Parool. Mocht je het nieuws gemist hebben, in het kort: de metalcore-band Counting Wolves (een soort Counting Crows met meer edge) betaalde vierduizend pond aan het Engelse bedrijf BMU (Band Management Universal, want zo heet een managementbedrijf blijkbaar). In ruil daarvoor zouden ze dingen krijgen als fotoshoots en opnames, maar in werkelijkheid kregen ze alleen een dikke vinger.



Er waren een paar dingen die me opvielen in dit verhaal. Ik zal ze even noemen.



De band Counting Wolves bestaat eigenlijk nauwelijks.

Als je hun SoundCloud bekijkt, kun je zien dat ze tien maanden geleden vier liedjes hebben geüpload. Ze hebben tien volgers op SoundCloud.

Als je naar hun Twitter kijkt, zie je dat die op 15 november 2015 is geregistreerd. Ze hebben daar 257 volgers.

De facebookpagina van de band bestaat sinds 25 november 2015. Deze pagina wordt leuk gevonden door 68 mensen.

Voor zover ik kan zien, hebben ze nog nooit ergens opgetreden.

Als ze dit slim aanpakken, is dit een geschenk uit de hemel

Oké, dus de band is opgelicht voor vierduizend pond, maar ze krijgen daar nu een pr-campagne voor terug waar je uuuuuuuuuuu tegen zegt (huilende wolf, snapje?). Het AD, het Parool, AT5, BNR Nieuwsradio, Quote, IQ Magazine, BBC News , en nu ook wij, schreven over de band. Als Counting Wolves dit een beetje slim aanpakt, is dit een geschenk uit de hemel, of op z’n minst een heel groot geluk bij een ongeluk.

Ik ben alleen bang dat ze het niet slim gaan aanpakken

Er is geen enkele reden om als jong persoon in een internetscam te trappen. Dat oude mensen vallen voor mailtjes van Nigeriaanse avonturiers die een of andere bruidsschat moeten verdelen, dat begrijp ik. Oude mensen zijn nou eenmaal goedgelovig.

Als je een soundcloudpagina aanmaakt, krijg je spam. Heel veel spam. Van allemaal van ‘bedrijfjes’ als Band Management Universal. Soms heten ze Artist Talent Unlimited. Of Sukkel Muzikanten B.V. Het is eigenlijk net als met je gewone e-mailadres. Daar krijg je ook spam. Je moet daar niet op klikken. Doe je dat wel, dan loop je de kans dat iemand met een vlotte babbel je naïviteit uitbuit en je geld aftroggelt. Maar daar heb je dan in feite zelf voor gekozen.

Counting Wolves had wat meer geduld moeten hebben

Kijk, Band Management Universal is een enorm ambitieus bedrijf. Zo schrijven ze het volgende: “Our primary goal is the understanding, selecting and connecting of all musicians worldwide no matter what the music style may be, will all come together as voices in a choir to make that unified and unique sound.”

Dat is nogal wat! Het begrijpen en verbinden van alle muzikanten is een enorm karwei (al is het selecteren van alle muzikanten dan wel weer erg simpel). Laat staan als je ze allemaal samen wil brengen en in een koor wil laten zingen. Hoe ga je dan klagen dat het lang duurt voordat je fotoshoot geregeld wordt? Laat die mensen met rust, Counting Wolves, ze hebben het al druk genoeg.

Sorry, niemand zit echt te wachten op nog een metalcore-band

Toch!?