Is dit plaatje wazig? Gefeliciteerd, je hebt een waardeloze zithouding

Olesya Chernyavskaya, een user experience-designer uit Rusland, heeft een slim foefje bedacht om mensen wat minder lui achter hun bureau te laten zitten: een site die je beeldscherm vervaagt als je verkeerd zit, aan de hand van je webcam. Of je nou te hoog of te laag zit, of zo onderuit gezakt dat je het geen ‘zitten’ meer kunt noemen.

Aan de hand van machine learning vormt Fix Posture een soort basislijn van waar je lichaamsdelen zich zouden moeten bevinden, als je een goede zithouding zou hebben tenminste. Voordat je begint word je gevraagd om ter correctie een paar dingen te doen:

Hou het scherm op ooghoogte

Zorg ervoor dat je dijbenen recht liggen

Zet je voeten plat op de grond

Trek je ellebogen dicht bij je lichaam

Ontspan je schouders en hou ze recht

Zorg ervoor dat je rug volledig gesteund word

Door dit alles krijg je een aantal referentiepunten, die het programma kan gebruiken om je zithouding te beoordelen. Worden je schouders slap, dan vervaagt je beeldscherm. Zak je onderuit, dan vervaagt het beeldscherm. Val je in slaap, dan vervaagt het beeldscherm, al heb je dat in dat geval verder toch niet door, aangezien je slaapt.

De vraag is: wordt je zithouding er echt beter van? Een paar collega’s die het uitprobeerden zagen hun scherm niet meer helemaal scherp worden, maar dat kan natuurlijk ook liggen aan de manier waarop ze in hun stoel hangen. Voor anderen gaat het best goed op. Het is op z’n minst een handige manier om je bewust te worden van de manier waarop je op je bureaustoel zit.

Als je van Fix Posture gebruik wil maken, moet je wel toegang geven tot je webcam. Of je dat een prettig idee vindt is aan jou, maar Chernyavskaya zelf benadrukt in ieder geval dat het “niet je data steelt”.

Het is een experiment dat alleen op de site van Fix Posture zelf werkt, maar je vindt er ook tips om goed te zitten als je eenmaal naar andere sites bent gegaan. En je zou ook kunnen overwegen om ieder uur even op de site terug te komen, voor een snelle check. Mocht het nou toch heel moeilijk blijven, dan kun je altijd nog overgaan op een ergonomische stoel.