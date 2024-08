Is drie keer per dag poepen normaal, en meer van dit soort vragen

De ene dag loop je de deur van de wc plat, en de ander gaat voorbij zonder ook maar een enkel langdurig bezoekje aan het kleinste kamertje. Is dat iets om je zorgen om te maken?



We stelden vijf experts de vraag of je per se iedere dag moet poepen.

Videos by VICE

Ze zeiden allevijf hetzelfde: nee.

Dit waren hun reacties in meer detail:

Christopher Hair, gastro-enteroloog, Deakin Universiteit

Het menselijk lichaam is complex, wat helpt te verklaren waarom zoveel ‘normale’ lichaamsfuncties verschillen van persoon tot persoon, zoals slapen, plassen en ontlasting. Wat sommigen als normaal ervaren is niet de norm voor anderen. Poepen is daar een goed voorbeeld van: ‘normaal’ beslaat een behoorlijk breed spectrum. In veel studies naar dit onderwerp komt naar voren dat dit uiteen kan lopen van drie keer per dag tot driemaal per week. Minder dan 40 procent van gezonde mensen poept iedere dag.

Als op individueel niveau iemands poepgedrag sterk veranderd kan dit op ziekte duiden, zoals bij een infectie (waardoor je meer zou poepen) of kanker (als er bloed in de ontlasting zit). En als je helemaal niet meer moet kan dat een indicatie zijn van een metabolische ziekte.

Damien Belobrajdic, onderzoekwetenschapper bij CSIRO, het nationale wetenschapsagentschap van Australië

Iedere dag je darmen legen is geen vereiste voor het goed functioneren van je spijsverteringsstelsel. Langere perioden zonder stoelgang (minder dan driemaal per week) can wel een aantal complicaties veroorzaken zoals aambeien, anale fissuren of obstipatie. Dit laatste kan worden veroorzaakt door meerdere factoren, zoals een hele trits aan medische aandoeningen, bepaalde medicijnen (opiaten en bepaalde antacida), voedingssupplementen (zoals ijzer) en natuurlijk een vezelarm dieet.

De beste manier om een optimale spijsvertering en regelmatige stoelgang te bevorderen is om veel water te drinken en vezelrijk voedsel te consumeren bij elke maaltijd. Dit kan je doen door een gevarieerd dieet aan te houden, waar volkorenbrood, granen, noten en zaden, groentes en vers fruit een deel van uitmaken.

Dan Worthley, gastro-enteroloog, Zuid-Australisch Health & Medical Research Institute

Uit een groot recent onderzoek bleek dat van de 4775 mensen die ‘normale’ darmpatronen rapporteerden, zo’n 95 procent van hen tussen de 3 en 21 keer per week hun darmen legen. Dus dat komt uit op driemaal daags tot drie keer per week, en alles hiertussen zit in de comfortabele zone.

Wat daarnaast net zo belangrijk is als hoe vaak je poept, is hoe het eruitziet. Om de samenstelling van onze ontlasting te meten gebruiken we de Bristol Stool Form Scale, een schaal met zeven punten die uiteenlopen van Type 1 “harde, losse delen (als noten)” tot Type 7, “waterig, geen solide delen.” Type 4, (“Als een worst of slang, glad en zacht”) is het Nirvana van alle soorten ontlasting, en zo’n 50 procent van normale patiënten gaf aan hier een variatie van neer te leggen.

Jakob Begun, gastro-enteroloog, Universiteit van Queensland

Stoelgang is het eindproduct van onze darmen die ons eten metaboliseren, en het bestaat uit niet-geabsorbeede materialen, microben en water. Iedere week produceert een gemiddeld persoon tussen de 500 en 1100 gram aan stoelgang. De frequentie van ontlasten wordt bepaald door meerdere factoren als dieet, intrinsieke motorische activiteit van de darm, rectale capaciteit, gedragsfactoren en het darmmicrobioom. Onderzoeken hebben over het algemeen de ‘drie om drie’-regel bevestigd — dat normale darmfrequentie varieert van drie keer per dag tot eenmaal per drie dagen.

Bij het beoordelen of mensen constipatie hebben, ligt de nadruk op extra symptomen náást de stoelgang. Dus een persoon die minder vaak dan één keer per dag poept, maar geen last heeft van ongemak, extreme inspanning of andere symptomen, is helemaal in orde.

Vincent Ho, gastro-enteroloog, Universiteit van West-Sydney

Onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk en Zweden wezen uit dat bijna alle patiënten tussen drie keer per week en drie keer per dag moesten poepen. Dat is dus een goede graadmeter voor hoe vaak normaal is. Het ervaren van tijdelijke veranderingen in de darmfrequentie of consistentie is normaal. Van veel niet-ziektefactoren is bekend dat ze de frequentie van stoelgang beïnvloeden, waaronder vochtinname, lichamelijke activiteit, voeding, leeftijd en sociale factoren — zoals wanneer je moeite hebt met op werk naar de wc gaan.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op The Conversation. Lees het originele artikel.