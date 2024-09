Is het de schuld van mijn geslacht dat ik werd overvallen toen ik in mijn eentje een horecazaak afsloot?

Het is inmiddels 2017. Er staan nog steeds weinig vrouwen in de professionele keuken, het is uit den boze voor vrouwelijke bediening om in hun eentje een horecazaak af te sluiten, en ‘vrouwenbier’ komt het liefst in rozige flesjes die nog net niet met glitters gedecoreerd zijn. In het kader van internationale vrouwendag schijnen we deze week licht op een heleboel te weinig besproken onderwerpen die vrouwen in het horecalandschap aangaan.

Het was de tweede keer dat ik het café waar ik werk alleen moest afsluiten. Het is een cafeetje in de Jordaan dat al jarenlang grotendeels door vrolijke en stoere meisjes wordt gerund, en het was de normaalste zaak van de wereld om in je eentje af te sluiten. Het café bestaat al meer dan twintig jaar en was nog nooit overvallen.

Op een avond zat ik in m’n eentje achter in de zaak de kassa te tellen. Ik had geen idee dat ik al die tijd al vanaf de overkant in de gaten gehouden werd door twee jongens. Toen ik de deur open deed om naar huis te gaan stormden ze met z’n tweeën naar binnen. Ik kon nog net een schreeuw uitbrengen voordat de eerste overvaller me met zijn hand over mijn mond naar achteren sleurde, de keuken in. Ze riepen gesmoorde bevelen naar mij: “Ga liggen,” “Waar is de kluis” en “Mond dicht.” Ze kwamen dreigend over, maar ze verzekerden mij dat ik niet bang hoefde te zijn, zolang ik maar meewerkte. Ik moest op mijn buik op de grond gaan liggen, waarna Overvaller Twee mijn handen en voeten met kabels vastbond.

