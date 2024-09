Is het een goed idee om op de wc-bril van een openbaar toilet te gaan zitten?

Of je er nou op gaat zitten, erboven squat, of maar met één been op de bril gaat zitten, je kent vast het dilemma van publieke toiletten: krijg ik een vieze ziekte als ik op de wc-bril plaatsneem, of maak ik me druk om niks? Zelf ga ik altijd gewoon zitten, tenzij hij echt een gore plee is.



De wetenschap is er vrij duidelijk over: bacteriën die je ziek maken kunnen niet worden overgedragen door op een wc-bril te zitten.



“Op de meeste openbare toiletten zijn er veel bacteriën te vinden die van mensen afkomstig zijn,” zegt professor Nilka Figueroa van het Harlem Hospital Center. Ze is gespecialiseerd in infectieziekten. “Dat zijn huid-microben die de meeste mensen al hebben, dus ze vormen vrijwel geen besmettingsgevaar.”



Dit type bacterie – meestal “darm- en huid-microben” – zitten overal in het toilethokje, dus vermijden zal moeilijk gaan (en wist je dat ze bij het doortrekken door de rondte vliegen?).



“Deze microben zitten op oppervlakken in het hele toilet, vooral binnen drie meter van de pot zelf, waaronder op de houders van het toiletpapier en en de hoezen die je om de bril heen hoort te doen,” zegt ze. Een onderzoek uit 2011toont aan dat het grootste deel van de bacteriën die in toiletten gevonden worden afkomstig zijn van de huid en weinig bedreiging vormen. Terwijl de lactobacillaceae-bacteriën, die met de vagina geassocieerd worden, op grote schaal worden gevonden in vrouwentoiletten, hoef je je wat betreft besmetting via urine weinig zorgen te maken. Mocht je er behoefte aan hebben, dan kun je altijd nog ontsmettende doekjes meenemen.



Andere onderzoeken ondersteunen de conclusie dat het echt geen probleem is om met je blote kont op een wc-bril te gaan zitten. In 2016 werd zelfs ontdektdat fitnessapparatuur doorgaans meer bacteriën met zich meedraagt dan toiletten.



Hoewel de kans dat je een ziekte of infectie oploopt door op een wc-bril te gaan zitten dus minimaal is, zijn bacteriën en virussen alsnog prima in staat zich op een hard oppervlak schuil te houden. Maar nogmaals, het gevaar is minimaal, tenzij je een open wondje hebt. Toch is het geen slecht idee om te squatten wanneer je gebruik moet maken van een volledig ondergepist toilet, ook al zijn al deze ‘zwevers’ in eerste instantie de reden dat de wc überhaupt ondergepist is.



“Ik heb zo’n fucking hekel aan mensen die op de bril plassen,” schreef een Reddit-gebruiker in 2013. “Ga gewoon zitten! Je zal echt niks oplopen door een wc-bril, tenzij je er je geslachtsdeel overheen wrijft – en in dat geval heb je grotere problemen om je zorgen over te maken.”

Foto door giorgio raffaelli via Flickr

En voor degenen die bang zijn een soa op te lopen door op een wc-bril te gaan zitten (ik weet niet wie jullie zijn, maar ik weet dát jullie er zijn en ik probeer jullie echt niet voor schut te zetten): er is geen medisch bewijs dat aantoont dat dit ooit gebeurd is.



Als je werkelijk probeert om de meest ranzige objecten te ontlopen, kun je je telefoon ook meteen in de sloot gooien: naast dat je sneller bent afgeleid op de momenten dat je eigenlijk sociaal moet doen omdat je met iemand afgesproken hebt, dragen mobieltjes ook tien keer zoveel bacteriën met zich mee als wc-brillen. Dat ze niet in contact komen met je blote kont, wil nog niet zeggen dat ze daarom schoner zijn. Zelfs op het toilet zelf zijn er oppervlakken waar je je meer zorgen om moet maken dan de wc-bril, zoals de deur, de doorspoelknop en de kraan.



De beste manier om ziektes te voorkomen is om je handen te wassen. Dit vermindert het aantal mensen dat last krijgen van diarree met 31 procent en vermindert aandoeningen aan de luchtwegen, zoals een verkoudheid, met 16 tot 21 procent.



“Om het risico op ziek worden te vermijden, is het belangrijk om je handen te wassen. Zowel op openbare toiletten als op andere plekken,” bevestigt Firueroa.



Als je dan tóch besluit om verder te gaan met squatten of hangen boven de wc-bril – ook al is er geen bewijs voor dat dit je beschermt – krijg je daar in iedere geval wel sterkere spieren van, of zoals een vriendin laatst tegen me zei: “Ik squat, omdat ik dan het idee heb dat die paar seconden wel goed zijn voor m’n kont.”

