Is het erg om overdag op bed te liggen als je depressief bent?

Het scenario



Je vriendin is depressief. Ze probeert zo goed en zo kwaad als het gaat mee te doen met het dagelijks leven, maar dat is niet altijd makkelijk. De dagen duren lang of gaan aan haar voorbij terwijl ze op de automatische piloot doet wat er van haar verwacht wordt. En vaak is het te veel. Ze kruipt ‘s middags moe en overprikkeld terug in bed en rolt de deken om zich heen. Met een beetje geluk valt ze zelfs in slaap, want rust is het beste medicijn … Toch?

De realiteit



Iemand met een psychische stoornis kan daar een behoorlijk verstoord slaappatroon aan overhouden. Of je nou een angststoornis, depressie, Obsessieve Compulsieve Stoornis of persoonlijkheidsproblematiek hebt, het gaat vaak samen met slecht slapen. De nadelen daarvan zijn – zacht uitgedrukt erg vervelend en kunnen snel voor nog meer klachten zorgen, bijvoorbeeld structurele vermoeidheid. Hierdoor hebben mensen vooral de neiging om alleen maar op bed te liggen en komen ze tot weinig. Daarom raden veel psychologen aan dat je meer gaat bewegen – of dat nou een rondje fietsen of twee uur crossfitten is, of drie kwartier aerobics, zoals nieuw onderzoek van Britse en Griekse onderzoekers bevestigt. Volgens hen kan genoeg bewegen hetzelfde effect hebben als antidepressiva en kan het in sommige gevallen zelfs beter werken. Daarmee voegen ze zich bij de hoop wetenschappers die overtuigd zijn dat beweging lusteloosheid en depressie vermindert.



Volgens Lidewy Hendriks, psycholoog bij MIND, moeten we wel allereerst een onderscheid maken tussen een depressie en iemand die even een dagje op de bank ligt om tot rust te komen. Ze vertelt dat er in de maatschappij te snel gezegd wordt dat iemand een ‘beetje depri’ is: “Het wordt enorm gestigmatiseerd; je bent depressief als je een dag op bed ligt, maar dat is niet zo en daar moet een duidelijk onderscheid in komen. Minimaal twee weken aaneengesloten gevoelens van somberheid, veel slapen of juist heel weinig, een zwaar gevoel. Dát zijn belangrijke symptomen van een depressie.”



De depressie van jouw vriendin is dus wel even wat anders dan gewoon een baaldagje zoals iedereen dat weleens heeft. Waar het voor sommigen goed kan zijn om eens wat meer rust te nemen, heeft iemand met een depressie er veel meer aan om actie te ondernemen, omdat inactiviteit de depressie verergert. Lidewy: “Je negatieve zelfbeeld wordt bekrachtigd als je niet actief bent en dat versterkt je somberheid. Daarnaast zorgt een gebrek aan beweging ervoor dat bepaalde stoffen in de hersenen niet geactiveerd worden, terwijl deze juist kunnen helpen om de depressie tegen te gaan en aan te kunnen.”



Ook psycholoog Najla Edriouch beaamt dit: “Je houdt je depressie in stand wanneer je minder onderneemt, hierdoor wordt de somberheid groter, waardoor het nog moeilijker is om actief te worden.”



Het ergste wat kan gebeuren



“Je kunt in een dermate negatieve cirkel terechtkomen dat je niet meer wilt leven,” zegt Lidewy direct. Ze vertelt dat iemand met een depressie vaak geïsoleerder leeft dan mensen die geen depressie hebben. Ze vinden het plezier niet in activiteiten die voor de ander wél leuk zijn en dat is heel erg zwaar. Maar bij het verstoppen onder de dekens, kan het gevoel van waardeloosheid zo groot worden, dat iemand denkt dat het beter zou zijn als hij of zij er helemaal niet meer is.



Wat er waarschijnlijk zal gebeuren



Gelukkig is jouw vriendin nog niet zo kwetsbaar dat ze haar tijd volledig op bed doorbrengt. Ze dommelt af en toe een beetje weg of neemt de rust die volgens haar hard nodig is. Volgens Lidewy is het risico dat je inactief wordt wanneer je overdag slaapt te groot bij een depressie. Dit zorgt voor een neerwaartse spiraal waar je lastig uit kunt komen. De kans bestaat dat je door overdag te rusten, ‘s nachts gaat leven en dan is er veel minder te doen. “Je hebt weinig afleiding en dat kan het gevoel van eenzaamheid alleen maar versterken,” vertelt Lidewy. “Overdag afleiding zoeken is goed. Je huishouden of de boodschappen doen, sporten met een vriendin … Het zijn allemaal dingen die je een positief gevoel geven, omdat je iets gedaan hebt.”



Najla zegt dat vriendschappen soms ook onder druk kunnen komen te staan, omdat het lastig is voor mensen met een depressie om de sores van een vriend(in) aan te horen of om samen iets te ondernemen. ” Het helpt om overdag iets nuttigs te doen wat je een voldaan gevoel geeft. Bijvoorbeeld toch even de rekeningen betalen, een yogales volgen of langsgaan bij die eenzame tante. Ik raad niemand aan om overdag te gaan slapen. Het is voor mensen zónder depressie al lastig om weer te activeren na een moment van rust. Als je een depressie hebt, dan maakt een stok achter de deur of een sociale activiteit het gemakkelijker om weer wat te ondernemen.”



Wat je tegen je vriendin kunt zeggen



Volgens Lidewy is het forceren van activiteit heel erg belangrijk. Als het je vriendin niet lukt om dit helemaal alleen voor elkaar te krijgen, dan is de omgeving hartstikke belangrijk. Het is heel logisch dat je vriendin gewoon op bed wil liggen en helemaal nergens zin in heeft, maar dat is het moment waarop jij iets kunt bijdragen. Dit kan door vriendelijk en empathisch tegen je vriendin te zeggen dat je heel goed begrijpt dat het ontzettend zwaar en moeilijk is, maar dat jullie toch samen wat gaan doen. Ook als ze dat eigenlijk niet wil.



“Licht, beweging en buitenlucht. Dat werkt bij een depressie,” zegt Lidewy. “Iemand die een depressie heeft kan zich voornemen om toch iets te gaan doen en zichzelf daarna te belonen door wel even op de bank te hangen met een leuke serie. Door het inplannen van activiteiten met vrienden, verplicht iemand zichzelf om toch weer op te staan en actief te worden.”



Najla sluit zich daarbij aan, maar zou als vriendin niet forceren. Het is belangrijk om het aanbod laagdrempelig te houden en te blijven herhalen. “Ga samen een kopje thee drinken, motiveer haar om niet met de gordijnen dicht in bed te gaan liggen en reageer niet boos of teleurgesteld als je vriendin de uitnodiging afslaat. Iemand met een depressie voelt zich vaak al schuldig genoeg over het feit dat ze ‘nee’ zegt op een voorstel om iets te gaan doen.” Najla pleit ervoor om samen met je vriendin professionele hulp te zoeken, haar uit te leggen dat depressie een ziekte is en niets is om je voor te schamen.



Het is hoe dan ook belangrijk om je vriendin te steunen. Zorg dat je er voor haar bent en probeer haar, als het even lukt, te motiveren om toch iets te gaan doen. Niet rust, maar activiteit is in dit geval het beste medicijn.

Als jij of iemand uit je omgeving worstelt met een depressie, angst of andere psychische problemen, neem contact op met MIND Korrelatie voor informatie of om te chatten of te appen met een hulpverlener.