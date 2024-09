Is het je tijd en geld waard om een paar eicellen in te laten vriezen?

In 2014 voegden Apple en Facebook het invriezen van eitjes toe aan het zorgbeleid voor hun werknemers. Sindsdien is er steeds meer media-aandacht voor dit onderwerp, en de ingreep wordt vaak aangeschreven als een betrouwbare optie voor carrièrevrouwen om nog niet aan kinderen te hoeven beginnen.

Wat ooit een strikt medische ingreep was, bedoeld voor vrouwen met levensbedreigende ziektes, is nu een mainstream keuzemogelijkheid geworden, en wordt door voorstanders als een ‘verzekeringspolis’ gezien. Dit heeft ertoe geleid dat er in de VS een markt is ontstaan met een tussenpartij van ‘eitjes-makelaars’ en vruchtbaarheidsklinieken, die verschrikkelijk dure diensten aanbieden aan vrouwen; bovendien gebruiken ze daarvoor hele dubieuze marketingstrategieën en misleidende cijfers.

Op die manier is er een nieuw narratief ontstaan dat impliceert dat kinderen krijgen en een succesvolle carrière incompatibel zijn – maar klopt dit eigenlijk wel? Waarom willen vrouwen zo graag hun eitjes invriezen? In een poging om een licht te schijnen op de ingewikkelde en soms tegenstrijdige berichten over het invriezen van eicellen, sprak Broadly met experts uit het vak, eitjes-makelaars en patiënten wiens kansen om moeder te worden afhangen van hun ingevroren eitjes.