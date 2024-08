Is het mogelijk om een dag geen Minions te zien?

Als je niet onder een steen geleefd hebt, is het je misschien al opgevallen dat de hoogmis van cultureel genot plaats heeft gevonden: de derde (!!) Verschrikkelijke Ikke. Waarom mensen deze film willen blijven zien? Door één van de vreemdste trends van de voorbije jaren: Minions.

Ik zou je kunnen uitleggen wat Minions zijn, maar dat hoeft dat waarschijnlijk niet. Die tergende gele mannetjes zijn namelijk o-ve-ral. Er schijnt zelfs een internettheorie te zijn die zegt dat er zoveel Minion-merchandise is, dat je élke dag wel iets met een Minion er op tegenkomt. En dat vind ik een gruwelijke gedachte. Ze zijn lelijk en eng, en sowieso: is iemand vergeten dat ze de helpers zijn van de Gru, de slechterik die ooit de maan wilde laten krimpen?

Videos by VICE

Ik besloot daarom een week lang te testen of de theorie klopt. Tl;dr: het is erger dan ik ooit had durven dromen.

Lees verder op Motherboard.