Is het oké om ongesteldheidsseks te hebben tijdens je eerste date?

Afgelopen jaar was ik aan het daten met zo’n typische guy die in de media werkt: een lompe gast, maar op een hete manier. Ik was ongesteld en voelde me opgezwollen en chagrijnig, dus had geen zin in seks. Bovendien was ik op een mopshondje aan het passen, Frank, die constant naar ons zat te loeren en wiens snuivende geronk ik als afkeurend interpreteerde. Maar ergens knaagde ook het idee dat seks als je ongesteld bent voorbehouden is aan de mensen met wie je een vaste relatie hebt. “Ik ben ongesteld,” zei ik dus tegen de reclameman, waarmee ik bedoelde dat er niets ging gebeuren. “Zitten we nog in de brugklas, of wat?” antwoordde hij. Het eerste wat ik dacht was: Jezus, deed-ie het al toen hij in de brugklas zat? Toen ik in de eerste zat dacht ik dat ‘pijpen’ een ander woord was voor sigaar roken. Maar vervolgens dacht ik: Waar komt dat idee vandaan dat menstruatieseks alleen voor stelletjes is? En vervolgens: Ik heb een sterk vermoeden dat hond Frank moet kakken: laat ik hem uitlaten en deze jongen naar huis sturen.



De enige andere keer dat ik seks had tijdens mijn menstruatie, buiten relaties om, was per ongeluk. Ik dacht dat ik aan het einde van m’n ongesteldheid was, maar dat was blijkbaar niet zo. Ik verwoestte het bed van een prachtige Italiaanse man. Begrijp me niet verkeerd: ik voelde me er niet schuldig om, zelfs niet een beetje. Als straf voor het niet-menstrueren zouden de menstruatievrije mensen, mannen dus, af en toe eens te maken moeten hebben met bloed dat overal zit. Om die reden kan dit worden gezien als een feministische daad, omdat het niet voldoet aan de maatschappelijke verwachting dat een vrouw zich zou moeten verbergen, of zich zou moeten schamen.



“Eerlijk gezegd zie ik seksen als je ongesteld bent als een vorm van feminisme,” vertelt een vrouw me. “Elke jongen die daar niets mee heeft, rot maar op. Een van de sterkste herinneringen die ik heb aan mijn vreselijke vriendje op de middelbare school was toen we het goedmaakten na een ruzie en ik vroeg of hij langskwam. Hij vroeg daarna of ik ongesteld was en ik antwoordde beschaamd “ja”, waarop hij zei: “Nee, dankje vriendelijk.” Nu ik een volwassen vrouw ben, geniet ik met volle teugen van seks tijdens mijn ongesteldheid, behalve dan van het geknoei van bloed en zaad: je krijgt overal vlekken in. Dus ik eis altijd een condoom tijdens mijn menstruatie, ook wanneer ik in een vaste relatie zit.”



Een andere vrouw, Claire*, die ook niet vies is van ongesteldheidsseks – en zegt het dat extra beetje glijmiddel eigenlijk wel te kunnen waarderen – vertelt me dat ook zij met een rotzak heeft gedate die niets van haar bloedende vagina moest hebben.



“Hij weigerde om seks met me te hebben tijdens het menstrueren of me überhaupt aan te raken,” zegt ze. “Dit is al erg genoeg, maar daarnaast ging hij er ook nog van uit dat ik hem wel bleef seksueel bevredigen. Hij dwong me eigenlijk simpelweg om hem te pijpen, iets waar ik al een hekel aan had, wat nu alleen nog maar erger is. Eerlijk gezegd voelde het als een straf, alsof ik er zelf voor koos om 25 procent van de tijd uit m’n kut te bloeden. Ongesteld zijn is al erg genoeg, laat staan dat je daar ook nog eens de druk bij voelt om iemand anders behoeftes te bevredigen!”



Claire snapt dat sommige vrouwen misschien geen seks willen tijdens de menstruatie op een eerste date, aangezien het intiemer** is en nogal een zooitje kan zijn, dus het vraagt om vertrouwen. “Maar als je in een relatie zit dan is er geen reden om het niet te doen, tenzij de vrouw het niet wil – mannen zouden hier geen vetorecht over mogen hebben.”



Natuurlijk stelt deze houding – een populaire feministische troef – een diepgeworteld principe aan de kaak: mensen zouden zich empowered moeten voelen om seks om welke reden dan ook te kunnen vetoën, ook al is reden ervoor irritant of ouderwets. Seks-expert Dokter Logan Levkoff verwoordt het goed: “Niet iedereen hoeft ervan te houden, maar als de reden walging is, dan is die partner een lul,” zegt ze. Een andere vrouw vindt hetzelfde: “Als een jongen walgt van menstruatie – of het nou in een relatie is of niet – verdient hij het niet om seks te hebben met iemand die ongesteld is. “Als een jongen schrikt van ongesteldheid, dan vind ik dat onaantrekkelijk en een afknapper. Het is 2017, vrouwen worden ongesteld.”



Ik ben het ermee eens dat mannen die menstruatieseks vrezen op moeten rotten, en ik vind dat het tot mogelijkheden zou moeten behoren op een eerste date, als de sfeer er naar staat, ook al ben ik zelf nogal verlegen (opmerkinkje: een mannelijke collega zei ooit uit het niets tegen me: “Ik heb nooit echt meisjes leuk gevonden die ongesteld zijn.” Ik nam direct de dag vrij). Een man die ik sprak zei dat hij nooit met voorbedachte rade ongesteldheidsseks heeft gehad, maar dat hij er wel voor open zou staan als zijn partner het ook zou willen.

“Meestal wil een meisje het bij een pijpbeurt houden als ze ongesteld is,” zegt Dongman. “Ik heb nog nooit iemand gehad die geïnteresseerd was in seks tijdens de menstruatie, en het is ook niet iets wat ik er uit mezelf zou pushen, want ik hou niet zo van bloed. Maar als ik met iemand was die het zou willen, dan zou ik het doen.” Hij vertelt me dat hij er langer over zou moeten nadenken als het over seks op de eerste date zou gaan. “Ik denk dat het vergelijkbaar is met anale seks voor de eerste keer – het is zo van ja, ik vind het leuk dat je ervan houdt, maar liever niet op de eerste date.” Ik snap wat hij bedoelt: anale seks en seks tijdens je ongesteldheid lijken intiemer en eenmaliger, misschien vanwege de taboes die er aan kleven. Maar zoals een vriend tegen me zei, “Anaal is niet iets wat elke maand om de hoek kijken of je het nou leuk vindt of niet, en het vergt veel meer voorbereiding.”



Voor sommigen is ongesteldheidsseks een feministische daad, maar voor anderen voelt het niet van hebben seks tijdens de menstruatie juist als empowering. Geen een vrouw zou zichzelf moeten dwingen om het comfortabel te vinden, als ze dat niet vindt. De menstruerende mensen die ik sprak, houden gewoon niet van seks tijdens de ongesteldheid. “Ik heb PMS en heb daardoor erg last van kramp en een opgeblazen gevoel,” vertelde een vrouw me. “Dus ik probeer me altijd te verstoppen als het weer die tijd van de maand is, zelfs als ik met iemand ben.” Een andere vrouw zei: “Ik voel me meestal niet begeerlijk op zo’n moment, het maakt me zelfbewuster, wat betekent dat ik er niet echt inkom.” Sommige vrouwen die niet van ongesteldheidsseks hielden, vertelden me dat mannen vaak juist pushten om seks te hebben – om daarmee te laten zien hoe progressief ze zijn (en geil), alsof ze het moeten goedmaken voor alle andere jongens. Dat is ook irritant.



Als je wel seks wilt hebben tijdens je ongesteldheid, adviseert Dr. Levkoff om er met een open houding in te gaan, met donkere handdoeken en condooms. En als je er geen zin in hebt, dan is dat ook prima. “Ongesteldheidsseks gaat niet over of het wel of geen goed idee is – het gaat om hoe comfortabel iemand ermee is,” zegt ze. “Soms kan de seks ervoor zorgen dat je minder krampen hebt. En mocht je overwegen de condooms achterwege te laten, onthoud dat ze nog altijd de beste bescherming bieden tegen SOA’s – bovendien is het schoner.”



Een mannelijke vriend vertelde dat hij altijd in is voor seks tijdens de menstruatie en dat hij geen snars van de vloeistoffen-hiërarchie begrijpt, en daar ben ik het eigenlijk mee eens. “Het is gewoon, doodnormaal menselijk bloed, zoals iedereen dat heeft,” zegt hij. “We vinden het wel prima om spuug, slijm en zaad te delen, maar bloed is onbeleefd? Het is eigenlijk beledigend om bloed in hetzelfde rijtje als kots of plas te zetten. Tenzij je van zulke dingen houdt. Ik kan daar niet over oordelen.”



Misschien ga ik met hem trouwen.



*Namen zijn gefingeerd



**Alleen als je het met me eens bent dat er een directe correlatie bestaat tussen intimiteiten-levels en het aantal vloeistoffen.