Is het slecht voor je om sperma door te slikken?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

De situatie: Je vriendin is niet vies van een potje seks. Ze heeft niet echt een vaste partner, maar ook als ze dat wel heeft staat één ding als een paal boven water: ze pijpt graag, en slikt altijd door. Niks om je voor te schamen, vind jij, ieder z’n ding. Maar is al dat teelvocht niet slecht voor je?

De realiteit: Sperma bestaat uit dezelfde onschadelijke voedingsstoffen, mineralen en suikers die jij waarschijnlijk elke dag eet – dingen als vitamine C, kalium, calcium en fructose. (Spermacellen vormen maar een klein deel van het sperma). Toch is het geen adequate vervanging van je pindakaas-proteïne-shake: een man produceert maar een theelepeltje sperma per orgasme, en dat is lang niet genoeg om er enige gezondheidsvoordelen uit te halen – zelfs niet als je dagelijks een portie binnenkrijgt. Maar het bevat ook geen ernstige lichaamsvreemde stoffen, en je lichaam verteert het zoals alles wat je eet, zegt Debby Herbenick, universitair hoofddocent aan de Indiana University School of Public Health. Het echte gevaar zit ‘m in het risico op besmetting voordat je het doorslikt.

Het ergste dat er kan gebeuren: Je kan een soa oplopen. Maar dat kan sowieso gebeuren, of je het nou doorslikt of niet, zegt Herbenick. Zodra je mond in contact komt met de penis, kan je soa’s oplopen die overdraagbaar zijn door huidcontact – zoals orale en genitale herpes, humaan papillomavirus (HPV) en syfilis. Als er sprake is van ejaculatie loop je ook nog het risico op soa’s als chlamydia, gonorroe en hiv, die overgedragen kunnen worden door lichaamsvloeistoffen, zoals speeksel, vaginale afscheiding en sperma. “Elke zaadlozing in de mond verhoogt absoluut het risico op een soa, maar ook aan gewone orale seks kleven risico’s door het voorvocht en het feit dat sommige mensen klaarkomen zonder waarschuwing,” zegt Herbenick. Dat betekent dat je een soa kan oplopen ook als-ie niet klaarkomt in je mond. Bij je vriendin eindigt orale seks altijd met doorslikken, maar dat brengt geen extra risico’s met zich mee – als je al zover bent gekomen, is het potentiële kwaad al geschied.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: “In de meeste gevallen gebeurt er niks als mensen sperma doorslikken,” zegt Herbenick. Sommige mensen hebben wel vlak na het doorslikken last van buikpijn en diarree, maar dat komt zelden voor en er is weinig gedegen onderzoek naar gedaan, zegt ze. Hoewel verschillende studies suggereren dat sperma antidepressieve eigenschappen heeft en het risico op preeclampsie (of zwangerschapsvergiftiging) kan verminderen, keken die onderzoeken naar vaginaal contact en waren de resultaten niet overtuigend.

Wat je tegen je vriendin moet zeggen: Als je een monogame relatie hebt en zeker weet dat je partner geen soa’s heeft, zal onbeschermde orale seks en het sperma doorslikken geen serieuze problemen veroorzaken, hooguit een beetje buikpijn. Heb je geen vaste partner of is je partner niet getest? Dan is het slim om altijd een condoom te gebruiken als je onder de gordel duikt – dat is het veiligst, maar het is ook redelijk ongebruikelijk, zegt Herbenick. Kortom, laat je testen en zorg ervoor dat je partner dat ook doet, zodat je zorgeloos kan slikken dat het een lieve lust is.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic, de nieuwe site van VICE die zich richt op gezondheid.