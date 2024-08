Is het voordelig om als zzp’er een boekhouder in te schakelen?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

Hoi VICE Money,

Naast mijn vaste baan heb ik mezelf een tijdje terug ingeschreven als zzp’er. Heel tof, want mijn ontwerpwerk is leuker dan mijn vaste baan. Wel heb ik een enorme hekel aan de administratie die erbij komt kijken, en ik heb geen idee hoe ik de belastingaangifte moet doen. Daarom denk ik erover om een boekhouder in te huren. Maar levert me dat nou echt veel op? Heeft het wel zin als je een klein bedrijf hebt?

Groeten,

Sofie

Ha Sofie,

Doe het gewoon niet. Geen boekhouder. Dan geef ik misschien meteen mijn antwoord weg aan het begin van het artikel, maar het zal je verbazen hoe makkelijk het is om het allemaal gewoon zelf te regelen. Ik begrijp je wel hoor: ik denk dat alle ondernemers, met uitzondering van boekhouders zelf, de pest hebben aan het stoeien met bonnetjes, facturen en belastingaangiftes. Maar je krijgt er wat meer inzicht mee in je bedrijfje, waardoor je als het goed is over een paar maanden ook meer winst gaat maken.

Maar neem het niet van mij aan. Femke Hogema is een expert op het gebied van zzp’ers en financiën en auteur van het boek Financiën voor zzp’ers. Ik belde haar op en vroeg of ze ons wat verder kon helpen.

Hogema zegt meteen hoe onhandig ondernemers hun administratie vaak aanpakken en dat ze bijvoorbeeld vaak verrast worden door de hoogte van een belastingaanslag waar ze niet genoeg geld voor opzij hebben gezet. Je kunt dit oplossen door minstens twee keer per jaar je verschuldigde belasting uit te rekenen en dit bedrag opzij te zetten. Daar hoef je geen boekhouder voor te betalen, want er zijn gratis online tools voor.

Daar heb je dus geen boekhouder voor nodig. En jij, Sofie, hebt maar een paar losse klussen. Dan zijn je inkomsten en uitgaven best makkelijk bij te houden. Het is heel eenvoudig. Je doet gewoon belastingaangifte als altijd, en je zzp-verdiensten voer je in bij ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’.

Ook als je straks zoveel opdrachten hebt dat je je vaste baan kunt opzeggen, kun je nog prima met online tools vooruit. Die online boekhoudprogramma’s kosten vaak maar een paar tientjes per maand. Als je wat omzet draait, stellen die kosten niet zoveel voor, zou ik zeggen.

Meer winst maken

Die programma’s helpen niet alleen bij slaapverwekkende klusjes als het bijhouden van facturen, maar je ontdekt ook hoe je meer winst kunt maken. “Je ziet vaak welke producten het meest opleveren en of je dingen te goedkoop aanbiedt. Ook kun je klanten die niet op tijd betalen automatisch een herinnering sturen,” zegt Hogema.

Nu komt dus het antwoord dat ik net al gaf, en dat net zo suf als makkelijk is. Wat ik van Hogema begrijp, is dat je als zzp’er eigenlijk helemaal geen boekhouder nodig hebt. “Als je bedrijf een bv-vorm heeft, neem dan sowieso een financieel specialist of boekhouder in de arm,” zegt ze. Wet- en regelgeving verandert zo vaak dat het onmogelijk is om het als ondernemer bij te houden.

Maar goed, je bent zzp’er. Geen bv. Het is ook goed dat je als kleine ondernemer zelf je administratie doet. Je moet namelijk eerst begrijpen hoe je financiën ervoor staan. “Met een avondje inlezen op de bank kom je al heel ver. Zorg dat je het dashboard van je eigen onderneming kunt lezen.”

Het dashboard dat Hogema bedoelt is te vergelijken met het dashboard van een auto. Als bestuurder hoef je niet precies te weten hoe de motor werkt, maar het is wel handig dat je de metertjes kunt lezen, om te voorkomen dat je deurmat vol boetes ligt of dat je langs de kant staat met een lege tank. Als zzp’er kun je je niet verstoppen als – doordat je je bonnetjes en facturen in een doos hebt gepropt – ineens blijkt dat je verlies maakt.

Ga voor een moderne boekhouder

Als je daar toch allemaal geen tijd voor hebt, omdat je vaak moet overwerken bij je vaste baan, zorg dan dat je een moderne boekhouder in dienst neemt, zegt Hogema. Het cliché is dat boekhouders stoffige types zijn die in een oud bruin pak in een kamer zonder zonlicht bonnetjes in spreadsheets kloppen. “Als een boekhouder zegt dat je alleen maar een schoenendoos met facturen hoeft aan te leveren, ren dan hard weg,” zegt Hogema. Tegenwoordig werken boekhouders in de cloud en kun je zelf thuis al bonnetjes invoeren. Dat scheelt een hoop geld. Vraag ook even aan je beoogde boekhouder hoe hij andere klanten heeft geholpen. “Komt hij aanzetten met vage praatjes over dicht bij de klant zitten, dan kun je beter verder zoeken.”

