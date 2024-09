Is het wel oké dat wetenschappers een embryo maken van een mens en een varken?

Het wetenschappelijke tijdschrift Cell schreef afgelopen donderdag over een experiment dat voor een doorbraak zorgde in bio-engineering. Het betrof een succesvolle poging om een embryo te maken met zowel DNA van een mens als een varken (voor de duidelijkheid: het beeld hierboven is een kunstwerk, geen foto van het experiment).

De resultaten “bieden de mogelijkheid van het genereren van transplanteerbare menselijke weefsels en organen om tegemoet te komen aan het wereldwijde tekort aan orgaandonoren,” aldus het artikel. Maar terwijl het alleen was toegestaan om het embryo een paar dagen te ontwikkelen, zorgt het ontstaan van dit schepsel voor een ongemakkelijk debat over de vraag of dier-mens-kruisingen angstaanjagende monsters zullen worden.