Is in bad gaan echt viezer dan het nemen van een douche?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.



Het scenario: Een vriend van je heeft een typische klotedag. Je kent het wel: eerst mist hij de bus, vervolgens krijgt hij tijdens een vergadering volledig onterecht een bak felle kritiek over zich heen, en als-ie om bij te komen een bakkie wil drinken zit er alleen nog maar decafé-koffie in de automaat. Op zo’n moment is er één ding dat je (naast sterven) nog wil en dat is jezelf in een heet bad te laten zakken om vervolgens een uur te liggen weken. Niet alleen kom je van heet water ontzettend tot rust, het zorgt er ook voor dat je daarna lekker schoon je bed induikt. Schoon genoeg, om volgens je vriend dan, de volgende ochtend niet te hoeven douchen. Dat zou een beetje dubbelop – en dus zonde van het water zijn, niet?

De kwestie: Mensen zijn over het algemeen op te delen in twee kampen: de mensen die graag in bad gaan en de mensen die daar helemaal niet van houden. De mensen die er niet van houden staan erop dat het nemen van een bad gelijk staat aan het zitten in een bad met je eigen vuil. In plaats van het vuil en viezigheid van je af te spoelen onder de douche, glijdt het van je huid zo de badkuip in, waar het nergens heen kan, en dus weer vastkoekt op je huid. En dan houden we nog niet eens rekening met de smerigheid van het bad zelf – dat, laat we eerlijk zijn, door de meeste mensen niet heel vaak grondig wordt schoongemaakt. Het maakt niet uit hoe ontzettend kalmerend een bad kan zijn, feit is dat je gewoon een ontzettend onhygiënische goorlap bent, volgens het antikamp.

Feit is: ze zitten er niet compleet naast. “Baden zitten vol met bacteriën,” zegt Debra Jaliman, assistent professor dermatologie aan de Geneeskundefaculteit Icahn (in New York). “Ze bevatten e.coli, streptococcus en ook staphylococcus aureus.” Maar is dit alles echt zo erg als het klinkt?

Het ergste wat er kan gebeuren: Laten we er voor het gemak even vanuit gaan dat je vriend zeer, zeer veel pech heeft gehad. Theoretisch gezien is het mogelijk dat dingen heel snel flink bergafwaarts kunnen gaan. Om te beginnen: als je vriend een open wond heeft of misschien wel een paar schaafwonden, gecombineerd met een slecht immuunsysteem, dan zou hij een infectie kunnen oplopen, vertelt Jaliman. Maar zelfs in de slechts denkbare situaties – laten we zeggen, stafylokok – is dit te verhelpen met een relatief eenvoudig antibioticakuurtje.

Wat kan er nog meer gebeuren? Nou, als we aannemen dat er iets van dat smerige water in haar mond zou kunnen komen, dan is er de mogelijkheid (nogmaals, de kans is klein) dat ze gezondheidscomplicaties zou kunnen krijgen die gerelateerd zijn aan een e.coli-infectie. Denk aan bloederige diarree, buikkrampen, misselijkheid en overgeven.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Niet veel. Ja, baden kunnen vol zitten met dubieuze micro-organismen, maar het menselijk lichaam is daar prima tegen opgewassen. Waarschijnlijk is een droge en schilferige huid het ergste wat je vriend kan overkomen. Hoe langer ze ligt te weken, hoe meer vocht er uit haar huid gaat, vooral als ze gevoelig is voor een droge huid. Een schilferige, gebarsten huid is vatbaarder voor infecties, zegt Jaliman, wat weer kan leiden tot de verhoogde kans dat er iets misgaat.

Wat je moet doen: Als je vriend écht het zekere voor het onzekere wil nemen, zou hij eerst een douche kunnen nemen, om ervoor te zorgen dat al het vuil, en dan met name de poepgedeelten, van zijn huid worden gewassen voordat hij erin gaat liggen. Ook is het een goed idee om niet uren te gaan liggen weken, want daar droogt je huid van uit. En als hij uit bad komt is het een goed idee om even z’n lichaam in te smeren met lotion, tegen de droogte.

Tot slot, en ja dit is een open deur, zou je kunnen proberen hem eraan te herinneren om zo nu en dan met wat bleek en een spons het bad schoon te maken. Een bad is tenslotte een van de beste remedies tegen klotedagen, dus dat is het best waard.