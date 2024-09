Is jouw gestoorde voorliefde voor hete saus slecht voor je maag?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd iemand klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze rubriek, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario Je vriendin houdt heel erg van hete saus. Maar echt enorm. Ze draagt het bij zich in haar tas als ze de deur uit gaat, zelfs al voordat Beyoncé het cool maakte. Ze spuit het ’s ochtends op haar gebakken eitjes, en ze eet hete saus op haar burger tijdens de lunch. Je hebt haar zelfs meerdere keren uit de sausfles zien drinken. Kortom, de hoeveelheid hete saus die je vriendin naar binnen werkt, maakt je een beetje bang. Of het nou Sambal, Tabasco of Sriracha is. Er moet wel iets aan de hand zijn met haar maagwand, of op z’n minst haar poepgat.

Maar chilipepers kunnen ook goed voor je zijn. Houdt de hete saus je vriendin nou juist langer in leven, of zou ze zich moeten voorbereiden op een vurige maagexplosie?

De feiten Dit klinkt misschien stom, maar hete saus is… Nouja, heet. Het zorgt ervoor dat je tranen in je ogen krijgt, en het zet je mond in vuur en vlam. En God verhoede dat je in je ogen wrijft als je net een chilipeper hebt aangeraakt. Je zou denken dat iets wat zo heet is niet zo chill is voor je ingewanden. Maar het is wel zo dat pittig eten goed kan zijn voor je gezondheid.

“In chilipepers zit veel vitamine A en C. Deze vitamines kunnen je immuunsysteem sterker maken, waardoor je lichaam beter beschermd is tegen infecties,” zegt Hardeep Singh, een maag-darm-leverarts in het St. Joseph ziekenhuis in Californië.

Singh zegt dat het aantal hartaanvallen en beroertes veel lager is in culturen die veel pittig voedsel eten (hoewel ze toegeeft dat dit het gevolg kan zijn van andere genen, in plaats van de liefde voor chilipepers). Het actieve bestanddeel in hete pepers is capsaïcine, de chemische verbinding die rommelt met de zenuwuiteinden op je huid. “Capsaïcine kan zorgen voor een lager cholesterolgehalte in je bloed. En sommigen suggereren zelfs dat capsaïcine je metabolisme kan verhogen, wat kan helpen bij gewichtsverlies,” vertelt Singh.

Het ergste wat er kan gebeuren We horen je denken: Waarom kunnen sommige mensen liters hete saus naar binnen werken, en krijg ik vulkanische diarree als ik er alleen al naar kijk? Tolerantie voor pittigheid varieert tussen mensen, maar dat betekent niet dat er geen echte bijwerkingen zijn als iemand te veel hete saus eet.

“De pittigheid van pepers wordt gemeten door de SHU-eenheid,” zegt Singh. “Alles dat hoger is dan een miljoen SHU is heel erg pittig. Sommige mensen kunnen last krijgen van hun spijsvertering als ze zulke hete pepers eten. Ook duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, diarree en zelfs flauwvallen kunnen het gevolg zijn van het eten van te pittig voedsel.” En hoewel er nog discussie bestaat over de vraag of hete saus ook echt brandend maagzuur veroorzaakt, het wordt er in elk geval door verergerd.

Er is onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van pittig eten binnen culturen die grote hoeveelheden chilipepers consumeren. In deze culturen is er sprake van een hoger risico voor maag- en keelkanker. En laten we niet die ene keer vergeten dat een kleuter chilipoeder had gegeten, en daardoor een beroerte kreeg en overleed. We gaan er vanuit dat je vriendin geen baby is, maar het is toch best wel eng om te weten dat een hete peper giftig kan zijn voor een (mini)mens.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren Je vriendin zal het waarschijnlijk gewoon overleven, maar uit onderzoek blijkt wel dat pittig voedsel je smaakpapillen kan aantasten. En maagzuur – waar we het al eerder over hadden – kan buikpijn, tandbederf en keelpijn veroorzaken. Dus pittige saus uit de fles drinken is misschien niet heel gezond, maar het leidt niet tot de volledige verwoesting van je maag. Je vriendin zal er misschien ooit buikpijn van krijgen, en vervolgens weinig behoefte meer hebben aan Mexicaans, Thais of Indiaas.

Wat moet ik aan mijn vriendin vertellen? Als ze gelukkig en gezond is, laat haar dan gewoon haar ding doen. Maar als je echt heel graag haar liefde voor hete saus wil bederven, zeg haar dan dat ze goed moet opletten hoe ze zich voelt. Als ze last heeft van haar buik, of als ze te lang op het toilet zit, dan is het misschien een goed idee om haar te adviseren iets minder saus naar binnen te slurpen.