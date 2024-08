Is deze man knap, of gewoon heel lang?

Laat ik dit vooropstellen: ik ben zelf 1.65 meter en iemands lengte interesseert me geen reet. Ik heb gedatet met mannen van twee meter, en met mannen die beweerden dat ze 1 meter 80 waren, wat codetaal is voor: “Ik ben eigenlijk 1 meter 77 meter.” Ik ben zelf ook weleens de lange man geweest in een relatie, waarmee ik bedoel dat ik met vrouwen heb gedatet die zo klein waren dat ze zichzelf omschreven als ‘ieniemienie’.



Mijn reis door dit lengtespectrum heeft me een belangrijke les geleerd: als jij naar een lange man kijkt en denkt: wow, wat een knappe man, is de kans groot dat hij vooral gewoon lang is.

Het zou kunnen verklaren waarom mensen Arie Boomsma zo knap vinden, hij is toevallig 1.98 meter. Precies om deze reden vinden mensen ook Jason Segel (Marshall uit How I Met Your Mother) leuk – een man met een prima kop, denk ik, maar die vooral ook gewoon 1 meter 93 is.

De 26-jarige Catherine vindt lange mannen onweerstaanbaar. “Ik ben 1 meter 77, dus ik ga liever voor lange jongens,” zegt ze in een dm tegen me. “Op dit moment ben ik geobsedeerd door een man van 1 meter 95, terwijl ik weet dat hij drugsverslaafd is. Ik weet ook honderd procent zeker dat ik hem niet leuk zou vinden als-ie niet zo godsgruwelijk lang was geweest.”

De 31-jarige Sarah is 1 meter 62 en zegt dat ze “niks voelt” voor mannen die kleiner zijn dan 1 meter 90. “De aantrekkingskracht komt door fantasieën over Jimmy Stewart (1 meter 90) en Jarvis Cocker (1 meter 87),” legt ze uit. “Mijn partner is bijna twee meter. Dankzij hem hoef ik nooit op een krukje te staan om ergens bij te kunnen.”

Ik vroeg haar of ze ooit iemands slechte eigenschappen voor lief heeft genomen, puur omdat-ie heel lang was. “Ik heb er geen spijt van, maar achteraf gezien had ik nooit met een man in een exacte replica van het kostuum van Frank uit Donnie Darko in een bibliotheek getongd als hij niet zo lang was geweest.”

De liefde van Sarah en Catherine voor lange mannen is begrijpelijk. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat lengte een van de aantrekkelijkste lichamelijke eigenschappen is die een heteroseksuele man kan hebben. Er zijn minder onderzoeken naar de lengtevoorkeuren van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, hoewel er in sommige onderzoeken wordt gesuggereerd dat homoseksuele mannen die top zijn zich aangetrokken voelen tot kleinere mannen en mannen die bottom zijn de voorkeur geven aan langere mannen.

Joel, 1 meter 93: “Als ik een normale lengte had gehad, was ik waarschijnlijk moderator op een forum voor incels geweest.” Foto eigendom van geportretteerde

Sommige lange heteromannen die ik sprak waren het ermee eens dat hun lengte ze een oneerlijk voordeel gaf bij het daten. Joel Golby, een voormalig VICE-staflid van 1 meter 93, vertelde me: “Pas toen ik eind twintig was, realiseerde ik me dat mijn lengte de enige reden was waarom ik ooit seks heb gehad. Als ik een normale lengte had gehad, was ik waarschijnlijk moderator op een forum voor incels geweest.”

Op Twitter sprak ik Chris, die 1 meter 93 is en zegt dat zijn lengte een groot voordeel is op datingapps. “Nadat ik mijn lengte in mijn Tinderbio had gezet, kreeg ik veel meer matches.”

Veel van de lange mannen die ik sprak zeiden dat de meeste vrouwen zo rond de 1 meter 93 opmerkten dat ze een ding hadden voor hun lengte. Dit is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek, maar de mannen die ik sprak van 1 meter 95 meter of langer, waren eerder gefrustreerd over hun lengte.

De 28-jarige Max – die zo lang is dat hij na zijn geboorte diagonaal in zijn ziekenhuisbedje moest worden gelegd – zou willen dat hij een paar centimeter kleiner is. “Het is niet het einde van de wereld om seks te hebben terwijl iemands gezicht zich ter hoogte van je buik bevindt, maar jezelf in allerlei lastige hoeken wringen om te kunnen tongen is best irritant.”

De 25-jarige Peter worstelt ook met alledaagse dingen die kleinere mannen als vanzelfsprekend beschouwen. “Je bent te lang om te horen wat vrouwen in de club tegen je zeggen, je kunt je gebrek aan ritme op de dansvloer niet verbergen omdat iedereen je ziet en je kunt met geen mogelijkheid fatsoenlijk of romantisch tongen, omdat haar hoofd 30 centimeter lager zit.”

De 29-jarige Tom is 2 meter 6 werkt toevallig in een kantoor bij mij om de hoek, en wilde me wel ontmoeten. Daar was ik blij mee, want ik geloofde eerlijk gezegd gewoon niet dat iemand langer dan 2 meter kon zijn. Ook niet nadat hij me een foto stuurde waar hij letterlijk boven iedereen uittorende.

“Je krijgt absoluut meer aandacht, en je hebt altijd iets om over te praten,” vertelt Tom. “Dat is ook de reden dat meisjes vaak op me afstappen, ze hebben meteen iets om over te beginnen.” Tom zegt dat hij veel gemeen heeft met hele kleine mannen. “Dat zijn ook freaks in een wereld van mensen met een gemiddelde lengte. Ik snap beter hoe pietepeuterige mannen zich voelen dan doorsnee mannen van 1 meter 80.”

Veel vrouwen die ik sprak vonden het niet erg dat ze lange mannen aantrekkelijk vonden. Al gaven sommigen toe dat ze de slechte eigenschappen van zulke mannen negeerden. Catherine zei: “Mijn vrienden vinden het dom dat ik op lengte val, maar het is gewoon mijn voorkeur. Natuurlijk zie ik af en toe knappe mannen die kleiner zijn dan ik. Dan zou ik willen dat ik op hen kon vallen, maar ik denk dat het gewoon een manier van filteren is – anders zou ik op iedereen vallen.”

Sarah heeft een paar tips voor vrouwen die graag een lange man willen. “Ga ergens wonen met een hoog plafond en zeg nooit iets over hun lengte. Oh, en vergeet datingapps: ga naar van die kledingwinkels voor grote maten. Daar verzamelen ze zich.”