Is masturbatie een vorm van meditatie?

Dit artikel verscheen eerder op Tonic.

Je hebt dit advies ongetwijfeld al vaker gehoord (en genegeerd): om die vreselijke collega’s, die continue stroom van appjes, en het begin van dat ellendige nieuwe schooljaar te overleven, heb je mindfulness nodig. Een meditatiesessie is immers dé manier om je van al die psychologische ballast te ontdoen en om weer in balans te raken.



Voorstanders van meditatie beweren dat je niet op een rond, fluwelen kussen hoeft te zitten in een wolk van wierook om mindfulness te leren. Je kan al die prikkelingen en afleidingen van je afschudden terwijl je je aan het scheren bent, je voor het stoplicht wacht, koffie drinkt of door Facebook scrollt. Onderzoekers hebben zelfs de effecten van meditatief afwassen onderzocht. Mindfulness is een nogal brede aangelegenheid. Daarom vroegen we ons af: kunnen we nirvana ook bereiken middels een ‘intieme sessie’?



Hou je vast, want het kan. Mindfulness is toepasbaar op allerlei soort activiteiten, met name op masturbatie, zegt meditatie-onderzoeker en leraar Lorin Roche. “Zolang je op je lichaam gericht bent en je je bewust bent van wat je voelt, kan een seksuele ervaring of verlangen net zo goed een vorm van meditatie zijn als bijvoorbeeld op je adem letten.”



Mindfulness houdt in dat je je afleidende gedachten blokkeert en je je aandacht focust op het moment – wat je hoort, proeft, ziet, ruikt of voelt. Dat wetende zou soloseks een perfecte manier kunnen zijn om eens met mindfulness te experimenteren, vooral voor mensen die nog niet zoveel ervaring hebben met meditatie. Het stimuleren van dat ene bolletje zenuwen maakt het makkelijk om je aandacht te focussen. Je kan er eigenlijk onmogelijk omheen. En als gedachten aan vervelende dingen dan naar de achtergrond verdwijnen, begint je lichaam langzaam in relax-modus te raken, zegt meditatie-leraar David H. Wagner, schrijver van het boek Backbone : The Modern Man’s Ultimate Guide to Purpose, Passion and Power.



Onderzoekers proberen nog steeds te ontcijferen wat de neurobiologische werking achter het psychologische aspect van meditatie is – effecten als een afname van ontstekingen, hartslag en bloeddruk. Recent onderzoek toont aan dat mindfulness mogelijk werkt doordat het delen van de hersenen stimuleert die verantwoordelijk zijn voor focus, en het onderdrukken van stress. Daartegenover laat masturberen – of seksuele opwinding – een explosie van hormonen vrij die juist voor een snellere hartslag en hogere bloeddruk zorgt – van korte duur dan tenminste. Dus masturbatie en meditatie zijn niet hetzelfde. Wel zorgen beide handelingen voor een afname van stress, spanning en pijn, dus er is zeker overlap.

Er is wel één maar: het is niet heel meditatief om al na zestig seconden klaar te komen op een Pornhub-clip met een soundtrack van Sir Mix-A-Lot. Meditatieve masturbatie zou hoewel plezierig, ook intensief moeten zijn, vertelt Wagner. “Het is belangrijk om je tijd te nemen en het de aandacht te geven die het verdient,” zegt hij. “Dit gaat niet alleen over wat er gebeurt in je seksorgaan, maar ook over de sensaties die overal in je lichaam loskomen.”

Dus accepteer dit als een vrijbrief om eens goed de tijd met jezelf te nemen.