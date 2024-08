Ik heb nog amper seks in mijn relatie. Is dat een probleem?

In Vraag het VICE beantwoorden we met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Hoi VICE,

Ik ben nu bijna zes jaar samen met de liefde van m’n leven. Ik leerde haar kennen tijdens mijn studie, en na een kleine maand daten werden we officieel een stel. Niet veel later zijn we samen gaan wonen. Ze heeft een erg intensieve baan, dus het gebeurde vaak dat ze er wekenlang niet was. Maar sinds het uitbreken van de pandemie hoeft ze niet meer op zakenreis, waardoor we ineens erg veel samen zijn. Ik vind dat echt heerlijk. We sporten samen, we bingen elke serie die je maar kan bedenken. En omdat onze weekends nu meestal zonder gore kater beginnen, hebben we de tijd en energie om er echt wat van te maken. Eigenlijk heb ik haar veel beter leren kennen, en ik vind haar daardoor alleen maar leuker.

Na zo’n heerlijke dag samen kruipen we in bed, geven we elkaar een kus en draaien we ons om. Seks hebben we nog maar zelden. Ik denk dat we gemiddeld één keer per maand seks hebben, maar er zijn ook al eens twee maanden zonder seks voorbij gegaan. Dit staat in schril contrast met wat ik van haar gewend ben. Vroeger gebeurde het weleens dat ik haar opzocht op haar werk en we een quicky hadden in de wc’s. Als ze een tijdje van huis was, masturbeerden we samen via FaceTime. Zij is altijd wat kinkier geweest dan ik, maar dat vond ik wel leuk. Zij nam me mee op avontuur.

Daar komt nu in huis dus nog maar weinig van. Ik ben minder vaak geil, en de keren dat ik dat wel ben, masturbeer ik even snel terwijl zij aan het werk is achter haar computer.

Echt seks hebben vind ik tegenwoordig maar een vermoeiend idee. Wat zij ervan vindt weet ik eigenlijk niet, maar ze lijkt ook minder haar best te doen. Ik wil het niet uitmaken en ik voel me nog steeds erg aangetrokken tot haar. Is er wat mis met me omdat ik zo weinig zin heb in seks? En kan ik hier wat aan veranderen?

Groetjes,

M.

Lieve M.

We horen dit nieuws steeds vaker: overal ter wereld, van Japan tot in Amerika, hebben mensen minder seks. Ook in Nederland gaan we volgens onderzoek steeds minder vaak van bil. En dat gaat niet alleen over singles: uit een Britse seks-enquete blijkt dat ook stelletjes beduidend minder seks hebben dan tien jaar geleden. Daarnaast is er onderzoek dat aantoont dat veel mensen in een relatie na zes maanden hun aantal vrijpartijen zien dalen. Je bent dus allesbehalve alleen.

Nieuwsberichten waarin staat dat we als mensheid minder seks hebben klinken soms alarmerend. Maar volgens Yuri Ohlrichs, NVVS-seksuoloog en trainer bij kenniscentrum Rutgers, hoef je je nergens druk over te maken. Er zijn namelijk absoluut geen regels die bepalen hoeveel seks je minimaal moet hebben om een gezonde relatie te hebben. Hoeveel keer jij van bil gaat, en of je daar gelukkig van wordt, is iets wat per relatie verschilt. “Er zijn mensen die drie keer per week seks hebben, maar er niet zo van genieten. Je hebt ook mensen die het maar een keer per maand doen, maar dan wel iedere keer de tijd van hun leven hebben.” Het is dus zeker niet zo dat je aan een bepaalde hoeveelheid seks kunt afleiden hoe goed een relatie is. “Als ik deze brief lees, kan ik je meteen zeggen dat ik nergens uit af leid dat je je relatie moet beëindigen,” vertelt hij. “Jullie lijken het nog steeds hartstikke leuk te hebben samen.”

Hij ziet dergelijke dilemma’s vaak voorbij komen, vooral in lange relaties. “Je spendeert meer tijd samen, waardoor de spanning die je in het begin voelde wat afneemt,” vertelt hij. Volgens hem is het doodnormaal om pas na een tijdje te ontdekken waar de focus ligt in jullie dynamiek: is seks een belangrijk onderdeel van jullie relatie? Of vind je vooral warmte en intimiteit in een avondje series bingen met een friettafel? “Het kan goed zijn dat je nu ontdekt dat de nadruk meer ligt op samen dingen ondernemen of knuffelen, dan op daadwerkelijk seks hebben. Misschien was dat in jouw vorige relaties anders. Dat betekent niet dat de ene relatie beter is dan de andere,” vult hij aan. “En als ik jouw verhaal lees, lijk jij wel oké te zijn met minder seks.”

Je vraagt je ook af of je geliefde zich hier oké bij voelt. Er is volgens Ohlrichs maar één manier om daar achter te komen: het aan haar vragen. Dat klinkt erg eenvoudig, maar volgens Ohlrichs is dat vaak een grote stap om te zetten. “Vaak zijn mensen bang dat als ze zoiets vragen, ze problemen in het leven roepen die er voor de ander niet zijn. Ze vrezen dat hun geliefde het zwaar opneemt, of op een andere manier naar hun relatie gaan kijken,” vertelt Ohlrichs. “Maar het kan juist als een enorme opluchting zijn om erachter te komen dat je partner ook oké is met de frequentie waarop jullie seks hebben.”

Maar wat als dat niet zo is, of als jullie je oude seksleven wél missen? “Dan kan je daar een heleboel dingen aan doen,” vertelt Ohlrichs.

Ten eerste is het in dat geval goed om te kijken naar de vraag waarom jullie minder seks hebben. Is dit het natuurlijke verloop van jullie relatie? Of heeft het misschien te maken met het feit dat jullie sinds de pandemie veel meer tijd samen doorbrengen? “Als je samen in lockdown gaat, en je dus constant samen bent, is het normaal dat die seksuele spanning vermindert,” vertelt Ohlrichs. Volgens hem kan je als stel snel wennen aan het feit dat je elk moment van de dag een potje kan wiepen, waardoor die drang om dat te doen juist afneemt. Wat ook kan, zegt Ohlrichs, is dat je door zoveel tijd samen te spenderen erachter bent gekomen dat je nog veel meer leuke dingen samen kunt doen. Seks heeft dan minder prioriteit.

Een andere reden voor minder seks kan zijn dat je niet lekker in je vel zit. Je hebt veel stress, door bijvoorbeeld de pandemie of door vervelende dingen op je werk. Wat ook kan, is dat je medicatie slikt waardoor je zin in seks afneemt.

Volgens Ohlrichs is het belangrijk om jezelf in zo’n situatie niet onder druk te zetten. Dat je minder zin hebt in seks, betekent niet dat jij iets verkeerd doet. Maar als je de oorzaak weet van je verminderde sekslust, en je wil hier graag wat aan doen, dan kan je eventueel contact opnemen met een therapeut die je hierin kan begeleiden. Die kan het dan met jou hebben over wat jij als seks definieert. “Je hoofd en je kruis werken samen, en daaromheen heb je ook nog een omgeving die daar wat van vindt. Dat alles kan invloed hebben op de manier waarop je seks ervaart,” vertelt Ohlrichs. “Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je seks en lange relaties associeert met kinderen krijgen, en dat je daar helemaal gaan zin in hebt.”

Volgens Ohlrichs zijn er ook nog andere manieren om je seksleven op te krikken. Je kan op een minder hoogdrempelige manier vrijen met je partner, bijvoorbeeld door elkaar simpelweg aan te raken en te zoenen. Of je kan naast elkaar masturberen. Op die manier hoef je seks niet per se als iets vermoeiends te ervaren. “Je kan seks op verschillende manieren beleven, en misschien kan je daar hernieuwd genot uit halen,” vult Ohlrichs aan. Je kan voor seksuele spanning zorgen door af een toe een avondje expres niet samen te zijn. Daardoor krijg je de kans om elkaar te missen.

“In ieder geval is het nog steeds belangrijk om te ontdekken of je überhaupt ongelukkig bent met je seksleven,” sluit Ohlrichs af. Dat sommige koppels vooral vrolijk worden van een gedeeld orgasme, betekent niet dat jullie avondjes op de bank minder waard zijn.