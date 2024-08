Is Rick en Morty echt zo’n intelligente serie als fans beweren?

Rick and Morty is een hilarische show die populair is bij allerlei soorten mensen. Helaas probeert een deel van de fanbase de rest van de fans een slechte naam te geven. Van die pseudo-intellectuelen die Nietzsche lezen en naar vape-events gaan.



Als je de discussies volgt op Reddit, Facebook of Twitter, kom je zonder twijfel mensen tegen die a) vinden dat zij intelligenter zijn dan de gemiddelde tv-kijker, omdat ze een tv-show volgen met wetenschappelijke en filosofische thema’s, en b) de baasjes: zij die denken dat de meerderheid van de Rick and Morty-fans de show minder goed begrijpen dan zij, want niemand zou de wetenschappelijke referenties in alle afleveringen zó goed herkennen als zijzelf.

Om uit te zoeken of deze fans echt zo slim zijn als ze zeggen, en of je Rick and Morty inderdaad niet kunt begrijpen als je geen verstand hebt van wetenschap, sprak ik drie kijkers van de show, die toevallig ook expert zijn in relevante vakgebieden.

Dr Pragya Agarwal – Wetenschapper

VICE: Hoi dr. Agarwal. Wat vindt u van Rick en Morty?

Dr. Pragya Agarwal: Ik ben geen enorme fan, maar misschien val ik niet echt binnen de doelgroep. Ik volg het ook niet echt op de voet. Maar het is grappig en ik snap goed waarom mensen het leuk vinden.

Denkt u, als wetenschapper, dat je de show pas echt ‘begrijpt’ als je over een flinke hoeveelheid wetenschappelijke kennis beschikt?

Nee, ik denk niet dat iemand superveel wetenschappelijke kennis nodig heeft. De show heeft veel lagen. Voor een niet-wetenschappelijk persoon is het vooral grappig bedoeld en wordt er meer gebruik gemaakt van de standaard, bekende sciencefictionreferenties. Aan de andere kant begrijpt een wetenschapper de context van bepaalde humor en wetenschappelijke referenties waarschijnlijk wel wat beter, hoewel de meeste ideeën juist erg overdreven zijn of compleet zijn verzonnen.

Dus ik hoef geen genie te zijn om de wetenschappelijk referenties te begrijpen?

Nee. Deze show is juist heel toegankelijk. Veel van de wetenschappelijke ideeën zijn onjuist of totaal niet gebaseerd op de wetenschap.

Maar als ik dus geïnteresseerd zou zijn in de wetenschap, zou ik misschien wel nog meer van de show kunnen genieten.

Nou, ik denk wel dat er een aantal specifieke referenties in zitten, zoals wormholes en de theorie van Schrödinger. Daarnaast zijn veel grappen gebaseerd op echte theorieën, maar dan overdreven. Dus misschien wel.

Bedankt.

Peg O Connor – Filosoof

Ha Peg, wat vindt u van de show Rick and Morty?

Peg O Connor: Ik heb gemengde gevoelens over de show. Aan de ene kant vind ik het leuk dat filosofische vraagstukken en wetenschappelijke referenties centraal staan. Als de vraagstukken in deze show – zoals “Welke betekenis en waarde heeft deze wereld?” of “Is onze wereld slechts een klein onderdeel van meerdere werelden?” – mensen bezighouden, dan is dat geweldig.

Maar als vrouwelijke filosoof zie ik vooral een bevestiging dat zowel filosofie als de wetenschap twee van de meest door mannen gedomineerde sectoren zijn, met een lange historie van vijandigheid tegen vrouwen. Daar kun je als kijker moeilijk omheen. Rick’s slechte en onverantwoordelijke gedrag is daar een voorbeeld van; als man komt hij ermee weg, een vrouw zou aan de schandpaal zijn genageld.

Waarom denkt u dat de show zo populair is bij mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap en filosofie?

De populariteit heeft absoluut iets te maken met het feit dat het een tekenfilm is. The Simpsons geeft allerlei commentaar op sociaal, moreel en economisch vlak. Soms is dat behoorlijk radicale kritiek. Rick and Morty is helemaal niet kritisch, in de afleveringen die ik gezien heb in ieder geval.

Jongens die geïnteresseerd zijn in wetenschap en filosofie, krijgen een show die helemaal bij hen past. Mannen en jongens doen kennis op, strijden tegen de vijand of tegen andere versies van zichzelf en zijn de held van de show. Daarom zijn mannen er zo dol op. Ik vraag me af of jonge vrouwen die ook interesse hebben in deze onderwerpen, deze show net zo leuk vinden en of ze veel tijd kwijt zijn om zichzelf te herkennen in de mannelijke hoofdpersonen.

Denkt u dat alleen intelligente mensen deze show kunnen begrijpen?

Ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Vooral omdat filosofie en filosofen de reputatie hebben – niet geheel onverdiend – dat ze elitair zijn en de filosofie te abstract maken, waardoor het nog maar weinig met dagelijkse vraagstukken over het leven te maken hebben. Mensen raken ervan vervreemd. Dat is heel jammer, want oorspronkelijk, al vanaf de oude Grieken zoals Plato en Socrates, richt de filosofie zich altijd op het leiden van een goed leven. Dit is niet dezelfde opvatting als die Rick and Morty nastreeft. Ik zou graag wat meer morele filosofie in de show terugzien. Dat kan een manier zijn om de mannelijke dominantie in de show te tackelen.

Bedankt, Peg!

Jack Warner – Scriptschrijver/schrijver

Hoi Jack. Wat vind jij van Rick and Morty?

Jack Warner: Ik was een grote fan van Community, een eerdere show van maker Dan Harmon. Die show had net als Rick en Morty een grote fanbase die zich voornamelijk ophoudt in de krochten van Tumblr – mensen die beweren de show beter te begrijpen dan de rest, omdat ze hun theorieën en observaties met elkaar delen. Als gevolg daarvan begon Dan Harmon die show steeds meer speciaal voor alleen dat kleine groepje te maken, waardoor de show steeds meer verwaterde.

De Britse comedian David Mitchell heeft ooit beschreven hoe het is om backstage in een theater te werken. Hij zag een keer hoe een acteur een hele natuurlijke show gaf, wat een geweldige reactie van het publiek opleverde. Vanaf dat moment speelde die acteur elke avond. Maar na een flink aantal optredens deed hij het op zo’n overdreven manier, dat de lol er eigenlijk wel vanaf was. Ik denk dat dit ook aan de hand is bij Rick and Morty.

Denk je dat je kennis van scenarioschrijven nodig hebt om de show te begrijpen?

Nee. Ik denk dat het helpt om sci-fi-referenties te herkennen, maar de meeste humor is gewoon hele algemene humor. Ik denk dat een groot deel van de humor is afgeleid van de dagelijkse sleur, en vervolgens is omgezet naar gekke sci-fi. Je lacht bijvoorbeeld het hardst wanneer ze Justin Roiland laten ‘riffen’ in zijn rol, zonder script. Ik weet dat er veel domme mensen zijn die de show leuk vinden, en ik weet ook dat er hele intelligente mensen zijn die de show leuk vinden. Het geheim van een goede tv-show is dat het veel verschillende mensen aanspreekt. Volgens mij denken intellectuele mensen vaak dat sciencefiction alleen geschikt is voor hen. Ik herinner me dezelfde discussie toen Futurama op tv kwam.

Is het over het algemeen een goed geschreven show?

Ik denk dat het een goed geschreven show is. Ik denk dat zowel Dan Harmon en Justin Roiland absolute meesters zijn in wat ze doen. Afleveringen van Rick and Morty kunnen prima behandeld worden in de collegebanken, om te leren hoe je structuur moet brengen in een sitcom-aflevering, en hun fantasie is sowieso belachelijk groot.

Waarom denk je dat mensen zo in de verdediging schieten als het over een tv-show gaat?

Ik denk dat tv een heel persoonlijk medium is: het is makkelijk te consumeren, je kunt het in bed kijken en als je het in je eentje kijkt, voelt het als een soort verwennerijtje voor jezelf. Dat is waarom mensen zich zo snel verbonden voelen met elkaar, op het gebied van televisieprogramma’s. Het is eenvoudig te kijken en het heeft tegelijkertijd een grote impact, dus zodra je het kunt delen met iemand, heb je gelijk een band met elkaar. Sciencefiction en tekenfilms voor volwassenen richten zich allebei op een bepaalde doelgroep. Het internet zorgt ervoor dat fans elkaar makkelijk vinden. Kijk bijvoorbeeld hoe makkelijk oude mensen elkaar kunnen vinden op Twitter om hun ideeën over de Brexit met elkaar te delen. Jaren geleden kwamen ze niet veel verder dan een beetje klagen in de kroeg, maar nu hebben ze een manier gevonden om elkaar te vinden. Zo gaat het ook met fanbases: het is leuk om een bepaalde interesse te delen.

Dank!