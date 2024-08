Is rode wijn nou gezond of niet?

Je scrollt door je tijdlijn en je oog valt op een post over de gezondheidsvoordelen van rode wijn. Drank die goed voor je is? Oké. Je hoeft het verhaal niet eens te lezen, de kop zegt genoeg. Bovendien had je al eens gehoord dat rode wijn goed is voor het hart. Die wijsheid rolt elke keer uit de roodgevlekte mond van je tante als ze op een feestje haar derde glas merlot achterover tikt. Lees voordat je een paar doosjes in de bonus haalt toch nog even dit verhaal.

Wat jij hebt gehoord

De ene week lees je dat wijn gezond is voor je. Toch zeker één glaasje per dag. De volgende week lees je dat je er rimpels van krijgt, en er bovendien eerder van doodgaat. Je hebt het vermoeden dat wetenschappers gewoon graag onderzoek doen naar wijn (en koffie en chocolade trouwens ook).

Videos by VICE

Wat onderzoek zegt

Er zijn meerdere onderzoeken die het drinken van wijn associëren met een verhoogd gezond cholesterol, een verbeterde gevoeligheid voor insuline (waarmee het risico op diabetes afneemt), een verlaagd risico op een hartaanval of beroerte, en helemaal mooi, een verlaagd risico op vroegtijdig overlijden.



Veel van dit soort onderzoeken gaan over het gematigd drinken van welke vorm van alcohol dan ook, en gaan niet enkel over wijn. Toch komt specifiek rode wijn er in deze onderzoeken dusver het best vanaf.



Maar er is ook veel onderzoek dat een heel wat minder rooskleurig beeld schetst. Zoals een grote meta-analyse uit 2016 die stelt dat een drankje per dag je risico op vroegtijdig overlijden juist verhoogt. Bovendien zijn wetenschappers er nog altijd niet uit wat er precies zit in alcohol waardoor het positieve gezondheidseffecten zou hebben. We mogen dus niet met zekerheid concluderen dat het drinken van alcohol lichamelijk goed voor je is.



Nog een teleurstelling (sorry): het is vrij duidelijk dat alcohol niet een heel gunstig effect heeft op het risico op kanker. Zelfs gematigd drinken wordt door onderzoekers geassocieerd met een verhoogd risico. Dus als kanker in je familie voorkomt, of als je om een of andere reden sowieso een verhoogd risico hebt (bijvoorbeeld omdat je rookt), kun je het risico verder vergroten met zelfs een bescheiden drankje op zijn tijd.

Dus is rode wijn goed voor je?

Het is mogelijk, maar absoluut niet zeker dat je gezondheidsvoordelen hebt door gematigd te drinken. Dan gaat het om ongeveer een glas per dag, en hoe meer alcohol erin zit, hoe kleiner het glas (daarom zit wijn in een wijnglas en niet in een vaasje).



Als het je niet uitmaakt welke alcohol je drinkt, of als je dol bent op het maken van snedige opmerkingen en het ophoesten van diepe gedachten terwijl je over de rand van je goede carmenère kijkt: het meeste onderzoek lijkt, als het al positief is, in het voordeel van rode wijn te spreken. Maar als je meer houdt van bier, of als je eigenlijk sowieso niet zo graag drinkt: er is eigenlijk niet genoeg bewijs om over te stappen.