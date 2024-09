Is Sofie Letitre nou onverschillig of doodsbang op dit bloedmooie triphopliedje?

Goed nieuws: op 14 oktober brengt de Utrechtse zangeres Sofie Letitre haar EP Take To Heels uit via Division, het label van Noisia. Nog altijd maken zij en producer Ferdy van der Singel donkere triphop, als Massive Attack naar het hier en nu getrokken, of als het verre nichtje van FKA twigs. Tegelijkertijd durft Letitre op deze EP wat meer licht door te laten in haar liedjes en is er zelfs ruimte voor wat positiviteit. Luister hieronder voor het eerst het prachtige nummer Wonder When, waarop ze fluisterzingt dat het haar allemaal niet meer uitmaakt, al loopt het water door de hel. Ik belde haar er even over op.

THUMP: Take To Heels klinkt als het optimistische zusje van je vorige EP. Ben je gelukkiger dan een jaar geleden?

Sofie Letitre: Eh, ik denk het wel, ja. Geluk in een mens is altijd zo relatief, maar dat zal vast hebben bijgedragen aan mijn muziek. Ik hou van zwaarmoedige muziek, Radiohead of Björk, maar ik had nu zin om het er niet zo dik bovenop te leggen, qua productie en zang. De EP gaat over vluchten en verzet, maar ook over de wereld opnieuw en helder willen zien. Alle ezelsbruggetjes en stereotyperingen versimpelen de ervaring van de realiteit, en maken de realiteit een stuk saaier en kleurlozer dan hij eigenlijk is. Klinkt dat een beetje vaag?

Een beetje. Dit nummer gaat over onverschilligheid, toch? Lees jij de krant nog, en maak je je dan boos om de wereld?

Ja! Ik merk dat de snelheid waarmee informatie voorbijkomt en de hoeveelheid slecht nieuws die we via alle kanalen voor ogen krijgen ervoor zorgt dat het minder doordringt. Het is een ontwikkeling die ik verschrikkelijk vind. Even snel op nu.nl checken of de wereld in de fik staat, en dat we daar dan allemaal kort door de bocht een mening over hebben op Facebook. Dit nummer gaat enerzijds over het verzet tegen oppervlakkigheid en onverschilligheid, maar anderzijds ook over de mogelijke reden ervan. Misschien is het ook een manier om met de angst voor de realiteit om te gaan. Toch denk ik dat onverschilligheid het slechtste is wat er kan gebeuren.

Iets heel anders: in het verleden produceerde Thijs de Vlieger van Noisia je liedjes, nu doen jij en je vriend Ferdy van der Singel het helemaal zelf. Waarom?

Thijs heeft het wel gemastered. Hij is een hele goede vriend en hij was onherroepelijk op de achtergrond betrokken, maar het is heel simpel: hij had het te druk met Noisia. Eigenlijk ben ik blij dat we het zelf hebben gedaan, het voelt alsof we verder zijn ontwikkeld.

Daarover gesproken: wat klinkt die drop halverwege het nummer gruwelijk. Het is een soort destructieve versie van trap.

Het is een enorme klap voor je bek, hè? Daarmee proberen we de onverschilligheid te laten horen, die harde kant: ik geef er geen fuck om, al staat de wereld in de fik. Of toch wel?

Sofie Letitre presenteert de EP Take To Heelsop zaterdag 15 oktober in De Helling in Utrecht. Tevens verzorgt ze het voorprogramma van MØ in Paradiso, Amsterdam én in Warschau.