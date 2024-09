Ismo vindt dat hij oneerlijk is behandeld voor zijn lines in ‘Eenmans’

In mei 2014 werd Ismo aangeklaagd omdat hij discriminerende teksten zou hebben gerapt in zijn debuuttrack Eenmans. De artiest uit Breda zegt in het nummer onder andere ‘flikkers geef ik geen hand’ en ‘die joden haat ik nog meer dan die nazi’s’. Ismo zei dat hij met flikkers geen homo’s bedoelde, maar het slangwoord voor mensen die je niet kunt vertrouwen. Daarnaast had hij het naar eigen zeggen niet over alle joden, maar enkel over zionisten. In 2015 werd Ismo vrijgesproken van de aanklacht, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het resultaat: Ismo werd twee dagen geleden alsnog veroordeeld. Hij moet een boete 1500 euro betalen en de clip van Eenmans van YouTube halen (dat is de enige plek waar de track te beluisteren is). Wij belden hem op om te vragen hoe hij naar de situatie kijkt en wat zijn volgende stap is.

Noisey: Je moest voorkomen voor een line over flikkers en een line over joden. Om welke ben je nu veroordeeld? Ismo: Beiden, en dat heeft mij misschien wel het meest verbaasd. Hoe kan ik voor het woord ‘flikker’ veroordeeld worden? Het internet staat vol met allerlei liedjes en filmpjes waarin homo’s specifiek worden beledigd, maar nee, ze vallen over mijn uitspraak. Zelfs als je het woord opzoekt in het woordenboek kun je lezen dat het ook kan verwijzen naar gemene mensen, dan is het toch gek dat je daarop wordt veroordeeld. En over de joden-uitspraak: kijk maar even op YouTube. Daar zijn liedjes waar wordt gezegd dat joden vergast moeten worden. Als je mijn uitspraak al heftig vindt, kun je heel YouTube leeghalen.

