Ismo vindt dat hij oneerlijk is behandeld voor zijn lines in ‘Eenmans’

In mei 2014 werd Ismo aangeklaagd omdat hij discriminerende teksten zou hebben gerapt in zijn debuuttrack Eenmans. De artiest uit Breda zegt in het nummer onder andere ‘flikkers geef ik geen hand’ en ‘die joden haat ik nog meer dan die nazi’s’. Ismo zei dat hij met flikkers geen homo’s bedoelde, maar het slangwoord voor mensen die je niet kunt vertrouwen. Daarnaast had hij het naar eigen zeggen niet over alle joden, maar enkel over zionisten. In 2015 werd Ismo vrijgesproken van de aanklacht, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het resultaat: Ismo werd twee dagen geleden alsnog veroordeeld. Hij moet een boete 1500 euro betalen en de clip van Eenmans van YouTube halen (dat is de enige plek waar de track te beluisteren is). Wij belden hem op om te vragen hoe hij naar de situatie kijkt en wat zijn volgende stap is.

Noisey: Je moest voorkomen voor een line over flikkers en een line over joden. Om welke ben je nu veroordeeld?

Ismo: Beiden, en dat heeft mij misschien wel het meest verbaasd. Hoe kan ik voor het woord ‘flikker’ veroordeeld worden? Het internet staat vol met allerlei liedjes en filmpjes waarin homo’s specifiek worden beledigd, maar nee, ze vallen over mijn uitspraak. Zelfs als je het woord opzoekt in het woordenboek kun je lezen dat het ook kan verwijzen naar gemene mensen, dan is het toch gek dat je daarop wordt veroordeeld. En over de joden-uitspraak: kijk maar even op YouTube. Daar zijn liedjes waar wordt gezegd dat joden vergast moeten worden. Als je mijn uitspraak al heftig vindt, kun je heel YouTube leeghalen.

Zijn al deze argumenten dinsdag ook aangehaald door jou en je advocaat?

Dat is het punt. Ik was dinsdag niet bij de rechtszaak aanwezig. Ik was bij de eerste rechtszaak waar ik ben vrijgesproken wel aanwezig. Ik dacht dat het dossier wel rond zou zijn, maar dat was een inschattingsfout. Blijkbaar had ik er wel echt bij moeten zijn.

Denk je dat je afwezigheid heeft bijgedragen aan de veroordeling?

Stiekem denk ik dat het oordeel al vastlag.

Hoezo?

Om alles wat ik al zei. Daarnaast zijn er maar drie aangiftes gedaan. Twee door joodse instanties en een door een homoseksuele man. Die heeft overigens zijn aangifte later ingetrokken en toch word ik veroordeeld. Waar gaat het hier over? Ik ben geen Wilders die duizenden aangiftes tegen zich krijgt. Hans Teeuwen beledigde aan de lopende band en dan is het opeens wel kunst.

Heb je het gevoel dat je oneerlijk bent behandeld?

Helemaal, man. Blijkbaar kunnen ze er niet tegen dat de track zeven miljoen views heeft en dat er uitspraken worden gedaan die bij hen in het verkeerde keelgat schieten.

Wie zijn ‘ze’?

Degenen die aangifte hebben gedaan of de mensen die hen aansturen. We leven in Nederland waar kunst in vrijheid moet worden gemaakt. Hoe afschuwelijk je het ook vindt. Al vind je het fucking lelijk en erger je er dood aan, het blijft kunst. Ik ben echt niet te vergelijken met Wilders. Hetzelfde geldt wanneer Charlie Hebdo onze profeet neerzet als terrorist. Wij kunnen dan ook geen rechtszaak beginnen omdat het kunst is en vrijheid. Die vrijheid hebben we in dit land. Zelfs op de site van de rijksoverheid staat daar een hele toespraak over, wat erop neerkomt dat die vrijheden behoren tot universele mensenrechten.

Je straf is dat je een boete moet betalen van 1500 euro en dat je de video van het internet moet verwijderen. Mag je de track nog wel opvoeren?

Ik ga het sowieso blijven opvoeren en ik ga hem ook niet van YouTube halen.

Wat kunnen daar de consequenties van zijn?

Dat heb ik nog niet gehoord. Ik ga die boete wel netjes betalen, maar ik ga mijn clip niet verwijderen. Ze moeten eerst de helft van YouTube leeghalen en dat aan mij laten zien, dan pas ga ik het overwegen.

Wil je de track uit principe of uit zakelijk oogpunt niet weghalen? Want je verdient er natuurlijk ook geld aan.

Het is sowieso een principe- en een gevoelskwestie. Daar is het voor mij allemaal mee begonnen. Ik wil niet mijn eerste clip verwijderen.

Heb je al met je advocaat gesproken over wat jullie kunnen doen?

Wij gaan er nog over bellen en mensen spreken die in dit soort zaken zijn gespecialiseerd. We willen dat de hoogste rechter in het land ernaar kijkt. Als die ziet dat er dingen niet kloppen, begint de rechtszaak helemaal opnieuw. Daar mikken we nu op. Maar die clip gaat sowieso niet van YouTube.

Je hebt nu ook #eenmansmoetblijven de wereld in geholpen. Kan dat je helpen?

Ik hoop het, man. Er is in ieder geval veel steun uit de scene en dat waardeer ik enorm.

Je hebt al jaren gezeik met deze zaak. Heb je spijt dat je de track hebt gemaakt?

Nee, ik heb de track toen gemaakt en dat was mijn gevoel. Ik heb ook al overal uitgelegd wat ik ermee bedoel. Ik heb me ongelukkig verwoord, maar dat heb ik later goed gemaakt. In Eenmans 2.0 zeg ik al dat het over zionisten gaat. In Media leg ik het nóg duidelijker uit: ‘En ik heb niks tegen Joden, heb wat tegen hun regime. En ook tegen iedereen die meespeelt in ISIS zijn team’. Er gebeuren ook illegale praktijken in Israël. Het is doodnormaal dat ik het daar niet mee eens ben.

Duidelijk. Dankjewel voor het telefoontje.