De onafgemaakte droomhuizen van Polen die vertrokken naar Amerika

Alle foto’s uit de serie It Is All America door Natalia Dołgowska

Er wonen op het moment zo’n 9,5 miljoen Polen in de Verenigde Staten, en een aanzienlijk deel daarvan komt oorspronkelijk uit de bergachtige streek Podhale. Na de val van de Sovjet-Unie emigreerde een groot aantal Poolse hooglanders naar Amerika op zoek naar werk, met de hoop dat ze na een aantal jaar zouden terugkomen en van hun zuurverdiende centen een droomvilla konden bouwen. Maar door verschillende omstandigheden — zoals betere gezondheidszorg voor de ouderen, of kinderen die niet naar een land willen verhuizen dat ze alleen kennen van de verhalen van hun ouders — bleven veel immigranten in de VS, en werden hun droomhuizen in Polen nooit afgemaakt.

Fotograaf Natalia Dołgowska werd geboren in Zakopane, de grootste stad in Podhale, maar woont nu in Warschau. Vorig jaar keerde ze terug naar haar geboortegrond om de leegstaande huizen van de vertrokken Polen te fotograferen. Ze verzamelde ook foto’s van de levens van de eigenaars in Amerika, die ze hadden opgestuurd naar het thuisfront. “Toen ik jonger was, was ik altijd jaloers op vrienden die daar familie hadden — hun plastic kerstbomen, hun kauwgom, en hun dure sneakers,” zei Natalia tegen VICE Poland.