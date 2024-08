Italiaanse Sloppy Joe

porties: 8

voorbereiding: 15 minuten

totaal: 1 uur en 30 minuten

Benodigdheden

voor de bolognese:

1 blik (400 ml) gepelde tomaten

60 gram ongezouten boter

30 ml olijfolie

1 grote wortel, geraspt en in stukjes gesneden

1 middelgrote ui, fijngesnipperd

900 gram rundergehakt

450 gram varkensgehakt

1 knoflookteentje, fijngehakt

30 ml tomatenpuree

200 ml rode wijn

100 ml volle melk

voor het knoflookbrood:

1 ciabatta

120 gram zachte, ongezouten roomboter

4 knoflookteentjes, geprakt tot een pasta

zeezout

400 gram mozzarella

chilivlokken

verse peterselie

lente-uitjes

om erbij te serveren:

verse basilicum, fijngesneden

geraspte parmezaan

1. Maak de bolognese: doe de tomaten in een blender en pureer tot een gladde massa.

2. Verhit de boter en olie in een grote pan op middelhoog vuur. Doe de wortels en ui in de pan en bak tot de ui zacht is. Dit duurt zo’n zes minuten. Voeg nu het runder- en varkensgehakt toe en bak het in zo’n 7 minuten bruin. Roer tijdens het bakken af en toe even door, zodat het gehakt niet aan elkaar gaat kleven. Doe de knoflook bij het gehaktmengsel en bak nog 1 minuut mee. Roer de tomatenpuree erdoor, bak alles nog 2 minuten, en voeg dan de wijn toe. Kook totdat de wijn bijna verdampt is, dit duurt zo’n 3 minuten. Roer de gepureerde tomaten en melk erdoor en breng aan de kook. Zet vervolgens het vuur laag en laat alles ongeveer een uurtje zachtjes pruttelen. Breng op smaak met zout en peper.

3. Maak ondertussen het knoflookbrood: gebruik de achterkant van een mes om de knoflook fijn te stampen op een snijplank. Strooi er wat zout overheen en stamp net zolang door totdat de knoflook een pasta wordt. Doe de knoflookpasta samen met de boter in een kom en roer door zodat alles goed is vermengd.

4. Verwarm de oven voor op 180℃. Snijd de ciabatta doormidden en besmeer beide kanten met boter. Leg de twee kanten met de beboterde kant naar boven op een met aluminiumfolie beklede bakplaat. Doe kaas op elke beboterde kant en grill het brood tot de kaas gesmolten is en borrelt. Haal de broodjes uit de oven en bestrooi met de kruiden en chilivlokken. Bedek de onderste helft met de zojuist gemaakte bolognesesaus en bestrooi met basilicum en parmezaanse kaas.