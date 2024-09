It’s Art: Een wassen beeld van een Siamese Brangelina levert op eBay nul euro op

Het nieuws over de echtscheiding van Brad en Angelina kwam bij velen hard aan, en één kunstenaar is nog steeds niet helemaal over de breuk van het perfecte Hollywood-koppel heen. Hij maakte een hyperrealistisch wassen beeld van een Siamese Brangelina met drie benen, twee geslachtsdelen en een gezamenlijke heup. Hij zette het beeld op eBay en niemand deed een bod.

“Herdenk de iconische ontkoppeling van het sterrenkoppel met dit unieke wassen standbeeld,” is te lezen in de beschrijving van het kunstwerk op eBay, waar de Britse Barneymarco het kunstwerk voor £10.000 – ongeveer €11.000 – van de hand wilde doen.

Het wassen beeld heeft de titel Brangelina Memorial Nude Waxwork en is 103 centimeter hoog. Het is gemaakt van speciale was, glazen ogen en echt mensenhaar. Nog een saillant detail: hoewel Brad en Angelina letterlijk met elkaar vergroeid zijn, voorspelt het beeld de breuk stiekem toch eigenlijk al. “Zij houdt haar vinger op haar lippen,” schrijft Barneymarco, “en hij houdt achter zijn rug zijn vingers gekruist.”

Het mocht allemaal niet baten.

