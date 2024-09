Precies een week na The Heart Part 4 brengt Kendrick Lamar een nieuwe single uit, inclusief een clip. Zijn nieuwe album komt bijna uit en als dit nieuwe liedje een graadmeter is van wat we mogen verwachten, dan wordt 7 april een hele speciale dag.

Op Humble dendert K-dot over een snoeiharde grimmige beat van Mike Will Made It, en Dave Meyers & the Little Homies hebben van de video een visueel feestje gemaakt. Bekijk hem hieronder.