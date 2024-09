Ív and Candie zijn twee Hongaarse fotografen. Ik heb ze nooit ontmoet, maar we sturen al een jaar lang mails over en weer omdat ik fan van ze ben geworden na het zien van deze foto’s van hun woonplaats Boedapest. Ik vind hun werk tof omdat ze met hun foto’s bewijzen dat de wereld een belachelijke plek is. Daar is eigenlijk ook wel alles mee gezegd.