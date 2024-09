J Cole brengt een nieuw nummer uit, maar wel met de verkeerde titel

Wat doe jij nadat je een joint hebt gerookt? Sommigen van ons grijpen naar koekjes alsof ze even belangrijk zijn als zuurstof, anderen kopen veel te dure spullen op internet. Er zijn ook mensen die het stoned zijn totaal niet aan kunnen en zichzelf op de wc opsluiten om met de pot te knuffelen. En dan is er J. Cole, die net als iedere andere artiest er een liedje probeert uit te slaan.

Het is alweer langer dan een maand geleden dat hij zijn album 4 Your Eyez Only uitbracht (de plaat is goud gegaan en dat zonder featurings), maar er is altijd genoeg ruimte in deze wereld voor nog meer muziek. Vannacht bracht hij High For Hours uit, een track die begint met: “This is called being high as shit… for hours – that’s the name of this song”, hij spreekt zichzelf tegen. Verwarrend, maar goed, laten we hem vergeven. De track is namelijk best heel erg chill.