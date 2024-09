Luister naar het net uitgekomen ‘Gangsta Boogie’ van J Dilla, met een feature van Snoop Dogg en Kokane

Het blijft treurig dat Jay Dilla te vroeg van ons heen is gegaan, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. En afgelopen weekend werd in Dr. Dre’s show The Pharmacy van Apple-radio Beats 1 een nieuw nummer van Dilla gereleased, Gangsta Boogie. Op het nummer hoor je Dilla zelf, samen met Snoop Dogg en Kokane in een productie van Hi-Tek. Het nummer klinkt precies hoe boogie moet klinken, met een prachtige jazzy beat en Dilla die er volledig voor gaat. Snoop en Kokane zijn met hun ultrachille vocals de perfecte backup voor Dilla, alsof het allemaal een groot feest is. Een nummer dat de lome maandagmiddag weer oppept, en bovendien is het een goed voorproefje van de postume Dilla-plaat The Diary die eraan komt.