J Hus, 67 en Yung Nnelg zorgen ervoor dat je de Noisey-stage op Appelsap nooit verlaat

Over krap een maandje mogen we weer massaal naar het Flevopark voor de nieuwe editie van Appelsap. Vandaag maakt het festival de line-up compleet met Egyptian Lover, The Heatwave, SBMG, Jesse James Solomon, Torus, Kléo, Eevee, Tien Son, Mr. Wix, ORDER Mothership, ROM, Radical Hi-Fi en ANBU.

Ander heugelijk nieuws is dat de line-up van de stages (waaronder ons podium!) ook vandaag naar buiten wordt gebracht. Dave, J Hus, 67, 070 Shake, Yung Nnelg, Amy Becker, Siobhan Bell, Vic Crezée, Mairo Nawaz, Thomson & Ismael, Carista, Kid de Blits, Noisey Soundsystem en MC Lyrical Tie zorgen ervoor dat je geen enkel moment zonder fomo bij de Noisey-stage kan weglopen.

