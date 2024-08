J Hus, 67 en Yung Nnelg zorgen ervoor dat je de Noisey-stage op Appelsap nooit verlaat

Over krap een maandje mogen we weer massaal naar het Flevopark voor de nieuwe editie van Appelsap. Vandaag maakt het festival de line-up compleet met Egyptian Lover, The Heatwave, SBMG, Jesse James Solomon, Torus, Kléo, Eevee, Tien Son, Mr. Wix, ORDER Mothership, ROM, Radical Hi-Fi en ANBU.

Ander heugelijk nieuws is dat de line-up van de stages (waaronder ons podium!) ook vandaag naar buiten wordt gebracht. Dave, J Hus, 67, 070 Shake, Yung Nnelg, Amy Becker, Siobhan Bell, Vic Crezée, Mairo Nawaz, Thomson & Ismael, Carista, Kid de Blits, Noisey Soundsystem en MC Lyrical Tie zorgen ervoor dat je geen enkel moment zonder fomo bij de Noisey-stage kan weglopen.

Bekijk de volledige line-up hieronder:

Mainstage

Lil Wayne

Young M.A

Rotjoch United: Kempi, Fresku, MocroManiac, Pietju Bell, Woenzelaar, Braz, SBMG, De Fellas, LouiVos, Jozo, Drivah

Bokoesam

Yung Felix

Lion Kojo

Luc

ANBU

Noisey Stage

Dave

J Hus

070 Shake

Yung Nnelg

67

Amy Becker

Siobhan Bell

Vic Crezée

Mairo Nawaz

Thomson & Ismael

Carista

Kid de Blits

Noisey Soundsystem

Boiler Room Stage

Lunice

Jarreau Vandal

ROM

Crazy Cousinz

Kenny Allstar

Jesse James Solomon

Red Light Radio Stage

Egyptian Lover

Mr. Wix

The Heatwave

Torus

Kléo

Tien Son

ORDER Mothership

Radical Hi-Fi

Appelsap Fresh Music Festival

Zaterdag 12 augustus 2017

Flevopark Amsterdam

12.00 – 23.00 uur

Tickets & info: www.appelsap.net

Laatste tickets: €47,50

Afterparty in Paradiso

Wie na het festival op 12 augustus nog knaldrang heeft, kan naar de Paradiso gaan voor de officiële afterparty die gehost wordt door Bassline.

Appelsap lanceerde vorige maand hun One Love film die op vier continenten is geschoten. Bekijk de video (met cameo’s van onder meer Bokoesam, 070 Shake en Mairo Nawaz) hieronder.

