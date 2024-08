Ja, als je meer wilt verdienen moet je meer netwerken

Illustratie door Sander Abbema.

“Dit was het einde van het programma van vandaag – voel je vrij om nog een drankje te doen en de andere aanwezigen te leren kennen!”

Vind je dit ook zo beangstigend klinken? Als ik deze woorden hoor, wil ik het liefst naar huis rennen en mezelf in foetushouding verstoppen onder een grote wollen deken.

Iedereen heeft een hekel aan smalltalk. En het is ook niet zo gek dat je je onzeker en geïntimideerd voelt als je nog geen ervaren netwerker bent. Ik herinner me mijn eerste paar netwerk-evenementen: het was 2011, ik deed mijn master en ik werkte in sales (je weet wel, die vervelende mensen die bij je aanbellen om je iets te verkopen wat je waarschijnlijk niet nodig hebt). Ik wist niet wat er ging komen, maar betaald worden om goedkope chardonnay te drinken en mensen te ontmoeten die mijn carrière een boost konden geven, klonk me als muziek in de oren.

Ik werk nu als freelance schrijver en marketing consultant en ga nog steeds regelmatig naar evenementen om te netwerken (alhoewel ik nu liever goedkope cabernet drink, dankjewel). Ik doe het niet voor de lol: door netwerk-evenementen ga ik meer verdienen.En hetzelfde geldt voor jou, volgens een onderzoek uit 2009 – zelfs als je een baan hebt waarbij met mensen kletsen onderaan de lijst met vereisten staat.

Ben jij iemand die begint te zweten alleen al bij de gedachte dat je op een vreemde af moet stappen om smalltalk te beginnen? Ik zal je uitleggen waarom netwerken niks is om bang voor te zijn.

Wat is netwerken?

Laten we bij het begin beginnen en even het woord ‘netwerken’ definiëren met de hulp van het woordenboek: het delen van informatie of diensten tussen individuen, groepen of instituties; specifiek: het cultiveren van productieve relaties voor werk en zaken.

Een brede definitie, maar dat moet ook wel: je kunt namelijk overal en altijd netwerken. In onze digitale wereld hoef je je geen zorgen meer te maken over je beste ‘business casual’-outfit. Sterker nog, je hoeft je huis niet eens te verlaten. Met sociale media kun je netwerken om 12 uur ’s middags of 2 uur ‘s nachts.

Maar, zoals ik je straks ga uitleggen, komen de beste resultaten van een combinatie van zowel online als persoonlijk netwerken.

Ik doe mijn werk goed, ik ben niet op zoek naar een baan. Waarom zou ik netwerken?

Oké, ik wil een paar dingen zeggen over deze opmerking.

Ten eerste, zelfs als je je baan helemaal fantastisch vindt, móét je ook rondkijken naar andere opties. Misschien mis je anders wel een mogelijkheid om eenzelfde soort baan te doen, maar voor een hoger salaris. En wees alsjeblieft niet bang om elke paar jaar van baan te wisselen. Mocht je je zorgen maken om gelabeld te worden als zelfingenomen, immer ontevreden Millennial: de mythe dat iedereen van Generatie Y een baanhopper zou zijn, blijkt niet waar.

Ten tweede, het idee dat het alleen nuttig is voor werkzoekenden is waarschijnlijk het grootste misverstand over netwerken. Een 8-jarig onderzoek dat werd gepubliceerd in Research in Sociology of Organizations concludeert dat netwerken niet alleen helpt bij het vinden van werkmogelijkheden, het is daarnaast “cruciaal voor het bereiken en demonstreren van professionele competentie”.

In jip-en-janneketaal: als je beter wilt worden in je werk en je wil dat de mensen op je werk zien dat je competent bent, is netwerken de sleutel tot succes.

Dus, als je al zo goed bent in je werk dat er op geen enkel vlak meer iets te verbeteren valt, iedereen in het bedrijf dat van je weet en je er niet eens aan denkt om ooit weg te gaan bij je huidige baan, kun je gerust stoppen met lezen en iets anders gaan doen. Je autobiografie gaan schrijven of zo, want het klinkt alsof je daar al meer dan klaar voor bent.

Trouwens, voor degenen die wel op zoek zijn naar een nieuwe baan (zelfs al is het maar een andere positie bij je huidige werk) of op zoek zijn naar meer klanten voor hun bedrijf, netwerken is je heilige graal. In een onderzoek van Pepperdine University’s Graziadio School of Business, zei 40 procent van de respondenten dat ze hun huidige baan via een bestaand netwerk (of een doorverwijzing van iemand in hun netwerk) had gevonden. En bijna twee derde van de respondenten geloofde dat netwerken kon zorgen tot een verhoging van inkomen, soms tot wel 100 procent.

De sleutel tot effectief netwerken

De legendarische verkooptrainer Zig Zaglar zei ooit: “Je kunt alles krijgen wat je wil, als je maar genoeg andere mensen helpt te krijgen wat zij willen.” Als je iets uit netwerken wilt halen, moet je geven voordat je mag nemen. Dat betekent dat je moet luisteren naar wat mensen nodig hebben, en moeite moet steken om hen te helpen met het behalen van hun doelen.

Dus verwijs die salesman door naar een vriend die misschien geïnteresseerd is zijn product of stel die HR manager voor aan je werkzoekende nicht. Het hoeft niet iets groots te zijn; een eerlijke mening geven of een brekend nieuwsbericht uit iemands veld delen kan al heel waardevol zijn.

Het beste is om de relatie persoonlijk te beginnen, en het dan met e-mail en sociale media te onderhouden. Gebruik hierbij een beetje je verstand. Het contact hoeft niet heel intensief te zijn; iemand elke week een mail sturen terwijl je elkaar net kent is misschien wat veel van het goede. Wat je wel kunt doen, is elke vier à zes weken even een berichtje sturen om iets interessants te delen, een korte vraag te stellen, ze een fijne verjaardag te wensen, et cetera. Na twee of drie van zulke berichtjes kun je hen eraan herinneren wie je was en wat je nodig hebt. Kijk ook even naar entrepreneur Gary Vaynerchuk’s “jab, jab, jab, right hook”-strategie voor een uitleg van deze methode.

Zelfs als je goed bent in social media en prachtige e-mails schrijft, blijft het belangrijk om daadwerkelijk naar buiten te gaan en je gezicht te laten zien. Volgens Ad Age verkiezen 3 van de 4 zakenmensen persoonlijke ontmoetingen boven online ontmoetingen en meer dan negentig procent vindt dat persoonlijke ontmoetingen essentieel zijn voor een lange-termijn zakenrelatie. Aangezien deze mensen de poortwachters zijn van jouw nieuwe carrière of betere professionele skills, kun je het beste rondhangen waar zij ook zijn – rond de bar.

Oke, maar ik vind het nog steeds heel spannend, vooral mensen face-to-face aanspreken. Wat moet ik doen?

Ik vroeg het Kat Boogaard, die schrijft over carrièregroei en professionele ontwikkeling voor grote mediabedrijven als the Muse en Ziprecruiter.

“Zelfs mensen die zichzelf zien als extraverte feestbeesten vinden het spannend om een kamer binnen te lopen waar ze niemand kennen,” zegt ze.

“Er zijn een paar dingen die je kunt doen om de kriebels in je buik iets te verminderen: neem een vriend of vriendin mee, zodat je altijd iemand hebt om mee te praten. Oefen alvast je korte pitch en je openingszinnen, zodat je je voorbereid voelt. En heb geen hoge verwachtingen: spreek met jezelf af dat je er bent om een paar nieuwe mensen te ontmoeten, en niets meer dan dat. Met deze stappen voel je je al snel een stuk comfortabeler.”

Bekijk het van de positieve kant: zelfs als alles misgaat, krijg je in elk geval gratis wijn.

—

