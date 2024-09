Ja, je kunt zwanger worden als je al zwanger bent

In 2016 kreeg een Australische stel vlak na elkaar twee gezonde dochters – er zat maar een paar dagen tussen. De interesse van de medische wereld was gewekt. Het duo probeerde al langer zwanger te worden, maar er werd gezegd dat dat misschien nooit zou lukken door Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS). Toen het wel gebeurde en Kylie binnen één week twee kinderen kreeg, werden ze het levend voorbeeld van een zeldzaam voorval dat we kennen als ‘superfoetatie’ of ‘superimpregnatie’.

Gelukkig is superfoetatie net zo zeldzaam als de naam doet vermoeden – en het is verrassend ongevaarlijk. Dr. Sherry A. Ross is verloskundige, gynaecoloog en de auteur van She-ology. Ze legt op een rechttoe-rechtaan manier uit hoe superimpregnatie precies werkt. “Een vrouw ovuleert, wordt zwanger, creëert een embryo en een paar dagen of een week later ovuleert ze weer en wordt ze weer zwanger waardoor ze een tweede embryo creëert.”

Het proces klinkt net als hoe het bij tweelingen gaat, maar het is volgens dr. Sherry biologisch gezien compleet anders, omdat de eitjes niet op hetzelfde moment worden bevrucht. De ontwikkelingsfases van de foetussen liggen meestal een week tot tien dagen uit elkaar – alhoewel het ook over meerdere weken kan gaan –, doordat de twee foetussen van twee verschillende ovulatiegolven komen.

Normaal gesproken zorgt het lichaam van een vrouw er vanzelf voor dat dit niet gebeurt, dus superimpregnatie blijft een medische afwijking waar wetenschappers hun hoofd over breken. Dr. Sherry zegt: “Wetenschappers houden van harde feiten. Ze willen op een logische manier laten zien hoe iets werkt, en omdat dat in dit geval lastig is, blijft dit een mysterieus verschijnsel voor ze.”

Volgens Dr. Sherry worden er bepaalde biologische processen geactiveerd als een vrouw zwanger raakt, die voorkomen dat je tijdens je zwangerschap nog een keer zwanger kunt worden. “Als je zwanger raakt tijdens je ovulatie, houden je eierstokken er tijdelijk mee op en er vindt geen ovulatie meer plaats,” legt ze als eerst uit.

Ten tweede creeëren vrouwen als ze zwanger zijn een afsluiting in de baarmoederhals, de slijmprop. “Daardoor kan sperma niet naar binnen in de baarmoeder om een ander eitje te bevruchten.”

Ondanks deze natuurlijk voorzorgsmaatregelen zijn er meerdere gevallen bekend van vrouwen over de hele wereld die twee keer zwanger zijn geworden. Kate en Peter Hill uit Australië kregen vruchtbaarheidsbehandelingen, en dit kan volgens dr. Sherry een reden zijn geweest voor hun superfoetatie. “Als je een vruchtbaarheidsbehandeling krijgt, ga je in tegen de normale processen in je lichaam,” zegt ze. Dit kan volgens dr. Sherry dus een reden zijn voor wat er is gebeurd in Kate’s baarmoeder. Het meest verrassende aan dit verhaal is dat Kate en Peter er zeker van zijn dat ze maar een keer seks hebben gehad.

Is het ook mogelijk om twee keer tegelijk zwanger te worden van twee verschillende mannen? “Jazeker,” zegt dr. Sherry. Dit net zo zeldzame fenomeen heet ‘heteropaternele superfecundatie’ en komt voor als twee eicellen twee spermacellen ontmoeten, van twee verschillende toekomstige vaders, waardoor twee embryo’s ontstaan (homopaternele superfecundatie gebeurt wanneer één vader twee verschillende eicellen bevrucht).

Als je hierdoor denkt dat je helemaal niet meer zwanger wil worden – maak je geen zorgen. Volgens dr. Sherry is dit echt heel zeldzaam, en als het al gebeurt zijn er meestal niet meer complicaties dan bij een normale zwangerschap. Toch is het nog steeds moeilijk te begrijpen. “Er zijn nou eenmaal bepaalde medische verschijnselen die onverklaarbaar zijn,” zegt ze. “En dat is helemaal niet erg.”