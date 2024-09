Ja, natuurlijk worden er nazi’s afgeslacht in de nieuwe clip van Slayer

Beeld via YouTube

Het drieluik aan video’s voor het album Repentless van Slayer vertelt op een intense manier een verhaal van wraak, rellen en dood. In de nieuwste video, Pride in Prejudice, wordt deze bloederige lijn doorgetrokken. De hoofdrolspeler is samen met Danny Trejo gekidnapt door een stel nazi’s, en de twee vechten zich op bloederige wijze naar buiten. Ondertussen speelt Slayer in de sneeuw met bloedende versterkers

Dit is ontzettend NSFW, maar blijf even hangen voor het plot. Het lijkt me onnodig om te zeggen dat dit alle geruchten over de nazisympathieën van de band de kop indrukt.

