Jacin Trill, Mental Theo, Bokoesam en Noisey wensen je fijne feestdagen

Het is weer kerst, wat eigenlijk helemaal niet zo noemenswaardig is – het wordt tenslotte al honderden jaren elk jaar gevierd. Maar laten we niet te cynisch worden over deze dagen van gretigheid en laten we het niet hebben over hoe we eigenlijk niets hebben met de religieuze oorsprong van dit feest (gaap). Laten we vooral koesteren hoe lief, zorgzaam en gul iedereen is in deze periode. Neem bijvoorbeeld Jacin Trill, Bokoesam en Mental Theo, die op hun eigen manier allen een fantastisch jaar hebben gehad. We spraken dit bonte gezelschap over hun oud en nieuw, wat ze hun geliefden cadeau doen en wat ze beloven volgend jaar beter te doen.

Jacin Trill

Noisey: Hé Jacin! Het klinkt gezellig daar, waar hang je uit?

Jacin Trill: Ja, het gaat goed hier, man. Ik ben nu bij #FIRST met Qucee en Keizer. Je moet het checken! It’s all good.

Videos by VICE

Doe ze de groeten. We kunnen wel stellen dat dit een goed jaar was voor jou. Wat was je hoogtepunt?

Mijn hoogtepunt was dat ik doorbrak binnen vier maanden en de vijfde maand in Los Angeles zat met Ugly God. Daar heb ik gesmoked en gechilld.

En was er ook een dieptepunt?

Is dat negatief? Oeh! Ik had bijna een botsing hier op straat, maar ik heb geen dieptepunt gehad verder. Alles is Happyland – geen stress.

Jaloers. Wat ga je deze kerst eigenlijk doen?

Eerste kerstdag ben ik met familie, we vieren het lekker gezellig samen in de fucking kou bij m’n oma. Tweede kerstdag ga ik alleen tjappen: veel smoken en een vreetkick krijgen.

Is dat de ideale kerst voor jou?

Ja, voor mij is kerst alleen maar goede vibes. Iedereen wordt ook wat vrolijker in die periode. Het maakt iedereen blijer. Lowkey vind je het leuk dat je huis is versierd door je ouders en dat er mooie sterren zijn in de stad.

Je hebt vast ook een mooie kerstboom dan?

Nee, man. Daar zijn we te lui voor. Ik woon nog bij m’n mams in Hoorn, maar ik heb net een eigen osso geregeld. Ik ga nu verhuizen. Het is de tijd om op mezelf te gaan. Een mattie van me komt bij me wonen. Hij heeft het moeilijk nu, dus mag hij lekker bij mij intrekken. Dat is pas het kerstgevoel toch? Ik ben vet blij.

Dat is zo lief. Ga je nog iemand wat leuks geven met kerst?

Ja, mijn oma, man. Ik weet nog niet wat, waarschijnlijk een pakje sigaretten. Gewoon gezellig, niet te moeilijk, de kleine dingen doen het.



En wat zou je voor kerst willen krijgen?

Ik zou best een vrouw of een vriendin willen. Ik ben niet echt gaande wat dat betreft. Dat is de top priority. En ik wil dat iedereen gezond blijft.

Even over oud en nieuw: ga jij voor oliebollen of een appelbeignet?

Oliebollen, wel honderd oliebollen. In die poedersuiker dippen. Zonder krenten. Ik hou ook van pitloze druiven.

En drink je dan champagne, bier of iets anders?

Lean! Nee, geen champagne. Als ik bier drink, drink ik Radler. Die gele vind ik heerlijk. Daarna gewoon lean.

Hou je van vuurwerk?

Ja, man. Kil, ik koop altijd veel vuurwerk. Daarna denk ik: waarom? Zonde van m’n geld. Ik steek het af en daarna huil ik. Wauw, ik schiet vijftig euro in de lucht. Wejow, weer vijftig. Wauw, weer honderd euro, pauw.

Oké, tot slot: hoe moeten wij als mensen met elkaar omgaan volgend jaar?

Bro, mensen moeten elkaar aanvoelen en chillen en flexen met elkaar. Zonder groepsdruk, iemand hoeft niet eens gaande te zijn.

Bokoesam

Hé Sam! Hoe ziet jouw ideale kerstboom eruit?

Bokoesam: Hij staat hier in de woonkamer. Mn vriendin en zoontje wilden het. Ik heb er niet zoveel mee. Zij hebben hem uitgezocht, ik mocht hem naar boven tillen. Ik heb hem gewoon in de straat gekocht bij de eerste beste winkel. Zij hebben hem versierd voor me. Hij is niet heel groot, dus hij staat op een krukje met allemaal rode en zilveren ballen. Het is niet even goed verdeeld allemaal, maar hij is wel mooi. Ik kijk nu vanaf de bank en hij staat een beetje scheef. We hadden een piek, maar die was niet goed. We moeten dus nog een nieuwe halen.

Nu nog de cadeautjes eronder. Ga je mooie dingen weggeven?

Ja, ik moet wel natuurlijk. We doen meestal met Sinterklaas de cadeautjes. Nu nog eentje voor die kleine en m’n vriendin. Kerst plus jarig is een extra groot cadeau. Meer kan ik niet zeggen.

Wat is eigenlijk je favoriete kerstnummer?

Bokoesam, Ray Fuego en GRGY met Baby Jezus staat op een natuurlijk. En Gucci Mane met Brick Intro, die is dom.

Oké, en oud en nieuw: houd je van vuurwerk? Blaas je graag dingen op?

Vroeger wel, nu niet meer. Elk jaar schrik ik weer meer van rotjes. Het is mooi om te zien, maar ik ga het niet zelf volop aansteken. Toen ik jong was ging ik altijd de straat op om te zoeken naar vuurwerk, ook al zei mijn ma dat ik het niet moest doen. Stupid gevaarlijk.

Heb je tips voor de kater van 1 januari?

Ja, kotsen. Vooral kotsen. Als ik me slecht voel, wil ik dat het eruit gaat. Ik kan mezelf wel triggeren. Iets zurigs drinken of iets zwaars eten. Sinaasappelsap. Een vinger in mijn keel doe ik niet. Als je moe bent: slapen en water drinken. Als ik de kotskater heb doe ik alles in één keer. Daarna spare ribs. Eet spare ribs, ook al is het misschien niet goed.

Wanneer heb je voor het laatst ruzie gekregen met de familie tijdens de feestdagen?

Weet ik niet, man. Vooral vroeger als je moeder in de stress zat als je niet meewerkte. Van die kleine stressmomenten en ruzietjes. Ik hecht veel waarde aan kerst, maar ga niet extra stressen. Het hoort er ook bij dat je ma zich wat druk maakt. Ze wil gewoon dat alles goed verloopt.

Hoe moeten wij als mensen met elkaar omgaan volgend jaar?

Mijn kerstgedachte: lief zijn voor elkaar en complimentjes geven in het dagelijkse leven, daar wordt iedereen blij van. Minder letten op elkaar en meer aan je eigen succes en dromen werken. Bokoesam 2018.

Mental Theo

Hé Theo! Wat heb jij dit jaar allemaal uitgespookt?

Mental Theo: Nou, het was een goed jaar. Ik heb wel tweehonderd shows gedaan. Ik heb vier boekingsbureaus en een online marketingbureau en noem maar op. Met deze bedrijven gaat het ook goed. Het is eigenlijk alleen maar leuk, ik heb veel jonge en gezellige mensen om me heen. Als iedereen prettig gestoord is heb je een mooi leven. Lil’ Kleine is een van mijn jongens – hij heeft het zo goed gedaan dit jaar.



Maar wat is jouw eigen hoogtepunt van 2017?

Eigenlijk heeft dat niks met mij te maken, maar ook weer wel. M’n zoon van achttien studeert aan de Herman Brood Academie en hij heeft dit jaar muziek uitgebracht. Hij zit in de dubstep, rhythm en trap, en dat is gewoon moeilijk in Nederland. Hij is een tijdje geleden gevraagd om een tour te gaan doen in China. Ik geloofde het niet. Totdat hij in het vliegtuig zat twee maanden geleden. Als je eigen zoon in de allergrootste clubs van China staat, als achttienjarig mannetje, is dat gewoon zo tof.



Je bent vast een trotse papa! Maar waren er ook dieptepunten dit jaar?

Ja, die kreeg ik vandaag binnen. De belasting. Ik ben er zo van geschrokken. Ik heb weinig tegenslagen en weinig pech in mijn leven. Ik ben heel positief. Dingen die fout gaan zie ik als lessen. Het moet misgaan om beter te worden. Ik kijk vooruit. Van negativiteit word je moe, man.



Gelukkig zijn daar de kerstdagen om weer wat positiever te worden.

Nee, ik ben tegen kerst. We hebben geen kerstboom en geen lichtjes, helemaal niks. Het is een opgedrongen feestje. Toen ik jong was moest ik naar de kerk en de kerstviering. Het is één grote poeha. Juist tijdens kerst denken mensen wel ineens aan elkaar en staan ze voor elkaar klaar. Dat is bezopen! Je moet elkaar het hele jaar door steunen. Flikker op. Het eten vind ik ook onzin. Ik eet iedere dag alsof het kerst is, maar wel op een normale manier natuurlijk.



Oké, heftig! Laten we het dan even hebben over oud en nieuw: eet je oliebollen of een appelbeignet?

Allebei niet. Ben net twintig kilo afgevallen. Zag er zelf uit als een appelbeignet. Ook weer zoiets: het is allemaal zo lekker, maar het is allemaal zooi. Ik blijf er het liefste vanaf.



Heb je tips voor de kater van 1 januari?

Wees er op tijd bij met kaarten, als iedereen iets leuk vindt, is het volgend jaar binnen no-time uitverkocht. Dan mis je de boot, dat is zonde toch? Oh, zei je ‘de kater’? Een kater krijg je alleen als je zooi door elkaar drinkt. Ik blijf bij het één of het ander. Na één fles champagne moet je stoppen. Ik drink wel zeven of acht gin-tonics. Zorg wel altijd voor een goede bodem. ‘Kaarten’, haha. Wat een mop!