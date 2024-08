Jacqui Kenny fotografeert de wereld vanachter haar computerscherm

De angststoornis agorafobie maakt het voor Jacqui Kenny moeilijk om te reizen, maar dat weerhoudt haar er niet van om de wereld te zien. Via Google Street View weet ze vervreemdende stillevens van over de hele wereld te vinden. Vervolgens bewerkt ze deze en voegt ze ze toe aan haar serie @streetview.portraits. We spraken met haar over dit project.

Kun je voor de mensen die het niet kennen uitleggen wat agorafobie is?

Het is geen fobie voor open ruimtes zoals veel mensen denken, maar eigenlijk een hevige angst om in publieke ruimtes te zijn waar je het gevoel hebt niet te kunnen ontsnappen. Voor mij persoonlijk is het vooral de angst om een paniekaanval te krijgen in het bijzijn van anderen en vervolgens niet snel thuis te kunnen komen.

Videos by VICE

Hoe ziet jouw leven met agorafobie eruit?

Ik kreeg de diagnose ongeveer acht jaar geleden, maar ik heb al twintig jaar last van extreme angst- en paniekaanvallen. Dat beïnvloedt alle aspecten van mijn leven; activiteiten als winkelen, de hond uitlaten, vergaderingen, sociale gelegenheden, dingen waar de meeste mensen niet eens over na hoeven te denken. De kleinste reis kan voor mij voelen als het beklimmen van de Mount Everest. En hoe verder ik uit mijn comfortzone ga, hoe erger het wordt. Vliegtuigen, treinen en lange afstanden zijn voor mij het moeilijkst, al wil ik er zoveel mogelijk mee dealen. Omdat ik er waarschijnlijk nooit helemaal vanaf zal komen probeer ik er door middel van therapie en mindfulness mee om te gaan. Creatief zijn heeft me enorm geholpen om gefocust te blijven en zelfvertrouwen te behouden. Mensen die leven met psychische problemen hebben vaak een ander perspectief op de wereld, dat kan juist iets waardevols en positiefs zijn.



Wanneer ontdekte je dat er in Google Street View zulke bijzondere beelden te vinden zijn?Ongeveer een jaar geleden stopte ik met het bedrijf dat ik tien jaar geleden mede had opgezet. Een stressvolle tijd waarin ik iets nodig had om mijn aandacht op te richten. Ik begon rond te kijken op Google Street View en was meteen geïntrigeerd door het unieke perspectief van de camera. Het feit dat je biljoenen foto’s kan ontdekken en cureren, plekken die zijn bevroren in de tijd. Het leek me een mooie uitdaging om kunst te vinden in een platform dat eigenlijk alleen gemaakt is om nuttig te zijn. En zo ontdekte ik dat ik plaatsen kon bezoeken waar ik waarschijnlijk nooit heen zal kunnen in het echte leven.

Hoe ga je te werk?

Eerst was het een willekeurig proces, maar ik kreeg al snel door dat ik de plekken dichtbij of juist heel ver van de evenaar het mooiste vond – daar waar het licht heel laag of juist heel hoog is. Wanneer ik een locatie ontdek die ik interessant vind blijf ik zoeken, straat voor straat, soms dagenlang, tot ik de perfecte plek vind. Net als een fotograaf weet je dat het een kwestie van tijd is voordat je dat ene speciale moment kan vastleggen. Je moet er soms alleen wel obsessief naar zoeken. Een aantal van mijn favoriete bestemmingen tot dusver zijn Mongolië, Peru, Chili en Senegal. Het licht en de kleuren daar zijn prachtig. En ik kan niet wachten tot Google een groter deel van Afrika en het Midden-Oosten vastlegt.

Waar ga je precies naar op zoek?

Licht is voor mij het belangrijkste element. Wanneer ik de perfecte lichtomstandigheden heb gevonden ga ik op zoek naar andere interessante elementen. Ik word aangetrokken door plekken met levendige kleuren in hun architectuur en mode, iets dat je vooral vindt in Zuid-Amerika en Afrika. Ik hou van zandwegen waar het stof dat de google-auto doet opwaaien zorgt voor een buitenaards gevoel. En ik kijk met name in kleine stadjes, die leegte in een foto zorgt voor een gevoel van isolatie dat ik boeiend vind. Al deze elementen dragen bij aan mijn esthetiek: een beetje buitenaards, vreemd, geïsoleerd, kleurrijk en hoopvol.



Was het voor jou belangrijk om, door het delen van jouw verhaal, iets te doen aan het stigma dat er heerst rondom psychische problemen?

Dat was één van de hoofdredenen waarom ik met dit project ben begonnen. Het is voor mij heel waardevol dat ik mijn creativiteit gebruik om het bewustzijn te vergroten rondom psychische gezondheidsproblemen en agorafobie. Door dit project voel ik me verbonden met mensen met soortgelijke problemen. En als mijn project kan helpen, al is het op de kleinste manier, dan is dat geweldig. Er heersen zoveel misvattingen rondom psychische problemen, bijvoorbeeld dat het een teken van zwakte is. Dat frustreert me enorm. Een aantal van de sterkste mensen die ik ken worstelt met mentale problemen. Voor mij persoonlijk vereist iets simpels als een vliegreis veel kracht en doorzettingsvermogen. Het tegenovergestelde van zwakte dus.

Hoe voelde het om deze persoonlijke problemen te delen met de wereld?

Het was spannend, maar tegelijkertijd voelde het ook als iets wat ik moest doen. Voor de start van dit project wist alleen mijn familie en een aantal goede vrienden over mijn agorafobie. Vaak zijn psychische problemen toch een taboe. Ik was bang voor vooroordelen, maar toen ik er eenmaal open over praatte kreeg ik alleen maar steun. Nu ben ik online onderdeel van een geweldige wereldwijde community. Dat heeft voor mij enorm bevrijdend gewerkt.

En heeft het geholpen tegen je angsten?

Absoluut. In het begin was ik bang dat de lange periodes die ik thuisbleef om beelden te zoeken ongezond zouden zijn, maar het heeft het omgekeerde effect gehad. Het heeft me in contact gebracht met mensen van over de hele wereld die met dezelfde problemen worstelen. En door er open over praten voelt mijn dagelijks leven beter en grootser dan eerst. Zelfs meewerken aan interviews zou ik een jaar geleden heel eng gevonden hebben, nu vind ik het leuk. Dit project heeft mijn wereld vergroot en me er meer verbonden mee laten voelen.

Wat zijn je toekomstplannen met dit project?

De volgende uitdaging is om mijn werk te exposeren, het liefst een screenbased expositie die gebruik maakt van virtual reality, nieuwe technologieën waarin ik erg geïnteresseerd ben. Het zou geweldig zijn als dat in Europa kan of op een aantal van de plekken die ik met Street View heb bezocht.