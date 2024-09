Jaden Smith is de nieuwe Bruce Wayne in ‘Batman’

Jaden Smith heeft het niet echt met conformeren. Of het nou gaat om filosofie of mode – hij volgt totaal zijn eigen regels. Hij droeg op het afgelopen Met Gala zijn eigen afgeknipte dreadlocks bij zich als accessoire, en daarvoor ging hij naar zijn prom in een volledig wit Batman-achtig kostuum. Deze lijn trekt hij door in zijn videoclip voor Batman, waarin hij zich presenteert als de nieuwe Bruce Wayne.

Naast zijn prachtige frisse gedaante zie je ook een subtiel geplaatst Boys Don’t Cry-magazine van Frank Ocean en nog wat magnifieke beelden van de skyline van LA. Je vergeet daardoor bijna dat het nummer klinkt als een cover van Jumpman van Drake en Future. Ach, wat maakt dat ook uit: het is Jaden Smith die rondloopt in een Batmanpak. Check die clip.