De Antwerpse band Jaguar Jaguar is voor iedereen die te veel stilzit

Vergeet Nederland in Beweging. Opzeggen dat sportschoolabonnement. Blijf ’s ochtends een keer liggen in plaats van in het park je knieën kapot rennen. Aan een fatsoenlijke internetverbinding heb je genoeg. Zet de nieuwe video van de Antwerpse band Jaguar Jaguar aan, en dein mee met het sympathieke duo dat ergens op een steiger aan een idyllisch meer hun beste dansbewegingen tentoonstelt. Scheelt je geld, sociale druk en je krijgt er ook nog eens mooi liedje genaamd So Long voor terug. Bekijk de clip die geregisseerd werd door Tina Herbots en Emiel Raeymaekers hierboven.



De vijfkoppige band bestaat uit leden van de Vlaamse bands Lohaus, Tamino en Soldier’s Heart, en brengt op 2 november hun debuut-EP Montjoi uit.