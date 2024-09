Je kan nu paranormale krachten aan Mario geven door je SNES te jailbreaken

Fans van videogames en hackers werken samen om retrogames en consoles af te breken, om te bouwen en te aan te passen op manieren die eerder niet mogelijk waren.

Het laatste wonder komt van YouTuber “SethBling,” die in een video uitlegt hoe hij het originele spel Super Mario World voor de Super Nintendo (SNES) heeft gehackt, waardoor het nu elke code runt die je wilt. Hij noemt het “jailbreaking,” vergelijkbaar met de manier waarop je Apples softwarebeperkingen op je iPhone kan omzeilen om onofficiële apps te installeren. Het eindresultaat zorgt ervoor dat SethBling het spel op allerlei manieren kan aanpassen, tot het punt waar hij Mario zelfs telekinetische krachten geeft die het mogelijk maken om zijn tegenstanders op afstand te manipuleren.

Het beste aan dit alles is dat het spel gewoon nog op de Super Nintendo werkt zonder dat je de spelcomputer hoeft om te bouwen, en je kunt de code van het spel elk moment aanpassen. Met wat kleine aanpassingen heb je bijvoorbeeld zomaar een level uitgespeeld zonder daadwerkelijk iets te doen. Het ziet er allemaal ontzettend makkelijk uit in de video.

SethBling vertelt in de video dat hij de hack in samenwerking met een aantal anderen heeft uitgevoerd. Bling en zijn collaborateurs gebruikten iets wat een “hex editor” heet. Zo’n editor geeft toegang tot de hexadecimale code van het spel. Hiermee krijg je toegang tot zo ongeveer alles, van de code voor Mario’s power-ups tot de kleur van zijn loodgieterspet. Volgens SethBling kan je de codes met behulp van een SNES controller activeren.

Het proces achter dit alles is iets te hoog gegrepen voor mij. Je kan de video bekijken voor een betere uitleg, maar ik ga een poging wagen: er is een editor geïnstalleerd, waarmee de savefile werd gekraakt door code in een ongebruikt stuk van het spel te schrijven. Vervolgens kon hij gebruikmaken van glitches en de code aanpassen door te springen met Mario.

SethBling beschrijft de hack in de video als de “heilige graal.” Daarvoor weet ik er niet genoeg van, maar voor een nerd als ik is het in ieder geval een soort paradijs.