Jairzinho kan niet lang praten (tempo), dus stelden we hem zoveel mogelijk vragen in tien minuten

Tijdmanagement is naast rappen en een label beheren een van Jairzinho’s meest bedreven vaardigheden, zo blijkt toen ik deze week met hem afsprak in de studio waar Rotterdam Airlines op dat moment aan Gate 17 werkt. Terwijl uit de opnameruimtes de keiharde producties blazen van potentiële hits, spreek ik hem terwijl hij geheel tijdsefficiënt zijn fastfoodlunch wegwerkt. Een album opnemen, wat tjappen en een interview doen kan schematisch gezien namelijk prima tegelijk.

We zitten hier omdat morgen zijn EP Gouden Plaat uitkomt, waarvan één nummer in elk geval al een enorme hit is: Tempo. Hierin rapt Jairzinho dat hij geen tijd heeft om te praten (“tik tak, tik tak, tempo, faster, tempo!”). Over de Bijbel hoor je nog weleens dat je de teksten niet te letterlijk moet nemen, en ik denk dat hetzelfde geldt voor een hoop hiphoptracks. Toch wou ik de agenda van Jairzinho niet overbelasten, dus stelde ik hem zoveel mogelijk willekeurige en minder willekeurige vragen binnen tien minuten.

Noisey: Oké, daar gaat-ie! Hoeveel glazen water drink je per dag?

Jairzinho: Max een of twee, man. Ik ben er wel mee aan het oefenen. Ik drink vooral appelsap, smoothies, jus d’orange. Niet zo gezond eigenlijk. Er zit veel suiker in.

