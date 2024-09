Jairzinho kan niet lang praten (tempo), dus stelden we hem zoveel mogelijk vragen in tien minuten

Tijdmanagement is naast rappen en een label beheren een van Jairzinho’s meest bedreven vaardigheden, zo blijkt toen ik deze week met hem afsprak in de studio waar Rotterdam Airlines op dat moment aan Gate 17 werkt. Terwijl uit de opnameruimtes de keiharde producties blazen van potentiële hits, spreek ik hem terwijl hij geheel tijdsefficiënt zijn fastfoodlunch wegwerkt. Een album opnemen, wat tjappen en een interview doen kan schematisch gezien namelijk prima tegelijk.

We zitten hier omdat morgen zijn EP Gouden Plaat uitkomt, waarvan één nummer in elk geval al een enorme hit is: Tempo. Hierin rapt Jairzinho dat hij geen tijd heeft om te praten (“tik tak, tik tak, tempo, faster, tempo!”). Over de Bijbel hoor je nog weleens dat je de teksten niet te letterlijk moet nemen, en ik denk dat hetzelfde geldt voor een hoop hiphoptracks. Toch wou ik de agenda van Jairzinho niet overbelasten, dus stelde ik hem zoveel mogelijk willekeurige en minder willekeurige vragen binnen tien minuten.

Noisey: Oké, daar gaat-ie! Hoeveel glazen water drink je per dag?

Jairzinho: Max een of twee, man. Ik ben er wel mee aan het oefenen. Ik drink vooral appelsap, smoothies, jus d’orange. Niet zo gezond eigenlijk. Er zit veel suiker in.

Hoe groot is de kans dat ‘Gouden Plaat’ een gouden plaat wordt?

Heel groot. Er staan allemaal nummers op die de potentie hebben groot te worden, man. De nummers die ik eerder in deze vibe maakte, gingen allemaal goud.

Hoeveel tijd heb je voor de liefde?

Weinig, man. Ik ga niet voor je liegen. Ik heb veel liefde om mij heen, maar liefdesrelaties en dat soort dingen… Vrouwen hebben echt veel aandacht nodig en die tijd heb ik op het moment niet. Zou het wel graag willen maar alles heeft een prijs, snap je?

‘Geen tijd om te eten (tempo)!’

Katten of honden?

Honden.

Wat is de hoogste verkeersboete die je ooit hebt gekregen?

Pff, negen barkie of zo, man. Veel. Ik heb door rood rijden, ik heb parkeren op invalidenparkeerplaats, ik heb snelheidsboetes, van alles, man.

Heb je tips voor mensen die slecht gaan op jonko, bijvoorbeeld Drake?

Je moet niet doen wat je niet kan handelen. Gewoon kappen ermee, man. Iedereen heeft een ander lichaam, voor sommige mensen is het makkelijk om te handelen, maar sommige lichamen zijn er niet voor gebouwd. Ik zie vaak mensen ham gaan op alcohol of wiet, maar ze kunnen het niet sjouwen.

Maak de volgende zin af: In 2020 is Rotterdam Airlines…

Het grootste label in Nederland en omstreken. Ik wil naar België en overal waar ze Nederlands verstaan.

Wat is je favoriete vliegmaatschappij?

Rotterdam Airlines, KLM en Delta Airlines.

Wat is je favoriete persoon uit Game of Thrones?

Ken ik niet eens, man.

Sevn Alias of Kevin?

Haha, mag ik passen? Allebei gewoon, man. Ze zijn allebei een tien voor mij. Kevin is super-eng, met hem moet je rekening houden.

Wat is je signature dish?

Rijst met snijbonen en kipfilet. Ik weet niet hoe het heet maar het is gewoon rijst met kip en groenten. Dat zijn gewoon dingen die ik lust.

Wat is de laatste leugen die je het hebt verteld en aan wie?

Laatste leugen? Dat zijn er heel veel, dan moet ik even kijken. Ik weet niet eens, man. Dat ik zei dat ik ergens was, maar dat ik nog niet eens uit huis was.

Alcohol of jonko?

Ik rook niet en ik drink niet, dus dan zou ik liever alcohol gebruiken dan wiet.

Maak de volgende zin af: Ik zou alleen naar Amsterdam verhuizen als…

Als het voor werk was. Rotterdam Airlines zou dan een pand hebben in Amsterdam.

Op welke vraag zou je geen antwoord willen geven?

Ik weet niet – ik geef antwoord op alle vragen. Wel op mijn eigen manier, maar ik beantwoord alles.

Om welke reden zou je een punt achter je carrière zetten?

Als ik voor mijn familie zou moeten zorgen en dat het daarom niet meer kon, of zo.

Geld lenen van Willem Holleeder of ruzie in het café met Badr Hari?

Beiden, maakt mij niet uit.

Van welk liedje had je gewild dat jij het had geschreven?

Gangnam Style. Die man heeft zoveel records gebroken en het financiële plaatje ziet er ook wel prachtig uit, denk ik.

Wat is de grootste misvatting over jou?

Dat ik gesloten ben, kapsones heb, arrogant ben. Dat mensen mij niet kunnen aanspreken.

Wat is de vakantie van je dromen?

Met mijn familie en naasten naar een heel tropisch warm land.

Waarover was je het laatste teleurgesteld?

Ik ben elke dag teleurgesteld in de mens. Mensen stellen mij vaak teleur. Dan heb ik wat mensen hoog zitten en dan halen ze een masker van hun gezicht en dan denk ik, wauw.

Mayonaise of curry?

Curry.

Wat zou je nooit doen voor geld?

Mijn ziel verkopen. Ik zou nooit lijpe dingen doen waar ik niet achter sta voor geld.

Wat is het grootste offer dat je hebt gedaan voor je carrière?

Tijd. Ik geef al mijn tijd.

Wanneer vliegt Rotterdam Airlines naar het buitenland om door te breken?

Zodra ik een vrije dag heb in mijn agenda. Ik zit nu te plannen om iets te doen in Amerika. Ik kan nog niet zeggen wat, want dan praat ik voor mijn beurt, maar het is wel groot en tof.

Noem een tip voor iemand zonder geduld.

Die eigenschap meteen veranderen want anders werkt het niet. Zonder geduld kom je nergens. Soms heb je geen keuze en moet je wachten.

Welke artiest verdient meer aandacht dan hij of zij nu heeft?

Jairzinho zelf.

Drake-concert of thuisblijven?

Gewoon naar Drake gaan. Ik begrijp dat hij mensen heeft laten zitten deze week, maar hij is cool, man.

Power Rangers of Ninja Turtles?

Die is moeilijk, man! Ik heb ze alle twee echt strak gekeken. Power Rangers dan toch.

Wie is je favoriete persoon uit Goede Tijden, Slechte Tijden?

Ludo Sanders. Ik kijk geen Goede Tijden, maar ik heb het een paar keer gezien vroeger. Hij is de patron van de serie.

Spider-Man of Batman?

Batman.

PlayStation of Xbox?

PlayStation.

McDonalds of Burger King?

McDonalds, man.

Maak de volgende zin af: Als mijn EP niet goud gaat dan…

Dan gaat mijn volgende EP goud. (op de achtergrond schreeuwt iemand dat hij dan zijn rasta moet scheren)

Haha, ik sta wel achter de titel van de EP, maar niet achter mijn rasta afscheren. Maar als het niet lukt, gaan we gewoon door, man.

Wat is je favoriete plek in Rotterdam?

Centrum! De Blaak. Mijn area. Daar kom ik vandaan en daar woon ik.

Bekend zijn en broke of rijk zijn en onbekend?

Rijk zijn en onbekend, man. Zéér zeker. Bekend en skeer zijn is moe, man.

Als je niet bezig was met het label en je muziek, wat deed je dan wel?

Dan was ik misschien acteur of Don de Baron, haha.

Haar blonderen of wenkbrauwen wegscheren?

Haar blonderen.

Lunchen met Wilders of golven met Trump?

Golven met Trump. Wilders is in Nederland, Trump is in Amerika. Wat daar gebeurt is foktop, maar ik heb er nooit direct problemen mee gehad. En: misschien kunnen we nog een paar knaken uit zijn zakken troggelen. Wilders is skeer, man.

Wanneer ging je voor het laatst op hoog tempo?

Vanmorgen, vandaag, heel de dag, man.

Wat laat je nooit meer los?

Mijn naasten, mijn muziek, het label.

Wat motiveert je om door te gaan?

De mensen dichtbij mij die trots zijn en mijn levenssituatie. Ik heb heel veel dingen gezien, gedaan, meegemaakt maar ik ben nog nooit zo blij geweest als nu. Ik heb controle en ik ben positief. Houden zo.

Jairzinho’s ‘Gouden Plaat’ komt morgen uit op Rotterdam Airlines.

Beeld door Rebecca Camphens