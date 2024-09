Foto’s van de Wallen in de jaren negentig

Deze week publiceren we elke dag een aflevering van onze serie ‘Achter de Wallen‘, waarin we de mensen volgen die in de beruchte buurt hun brood verdienen. Veel van hen – zoals schoonmaakster Henny – vertellen weemoedig over vroeger, toen het allemaal nog een stuk gemoedelijker was in de buurt. Dat de Wallen de afgelopen decennia erg zijn veranderd, is ook goed te zien op de foto’s die Huub Prickaerts er twintig jaar geleden schoot.

Fotograaf Huub Prickaerts woonde midden jaren negentig op de Wallen. Hij maakte regelmatig foto’s van de hoerenlopers, sjacheraars, zwervers, prostituees, toeristen en drugsverslaafden die er rondscharrelden, die prachtig het tijdsbeeld vangen. Niet alleen doordat het zwart-witfoto’s zijn, maar ook door de kleren die iedereen draagt, en de relatieve afwezigheid van hordes toeristen.

Foto’s zijn op de Wallen meestal niet zo welkom, dus schoot Huub de foto’s vanaf heuphoogte terwijl hij argeloos de andere kant op keek. Ondanks zijn losse techniek zijn alle foto’s raak, en is het meer dan de moeite waard om het hele boek dat door Uitgeverij Weesperzijde is uitgegeven eens goed door bladeren.

‘De Wallen, Foto’s 1993-1996′ van Huub Prickaerts is verkrijgbaar bij Uitgeverij Weesperzijde.