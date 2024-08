Jamaicaanse rundvleespasteitjes

Porties: 8

Voorbereiding: 25 minuten

Totaal: 2 uur

Benodigdheden

Voor de vulling:

3 grof gehakte lente-uitjes

1 in blokjes gesneden witte ui

4 theelepels verse tijm

4 theelepels paprikapoeder

2 theelepels knoflookpoeder

2 theelepels uienpoeder

2 theelepels gemalen piment

1 teentje geperste knoflook

1 Scotch Bonnet-peper, in dunne plakjes gesneden

1 stukje gember

2 theelepels olijfolie

2 pond gehakt

80 gram paneermeel

160 milliliter rundvleesbouillon

2 eetlepels bruine suiker

2 theelepels zout

Een halve theelepel gemalen zwarte peper

4 theelepels gelatine



Voor de korst:

500 gram bloem

7 theelepels kristalsuiker

5 theelepels gemalen kurkuma

1,5 theelepels kerriepoeder

1,5 theelepels zout

Kwart theelepel bakpoeder

95 gram afgekoeld bakvet

345 gram afgekoeld niervet (rund)

1 eetlepel witte azijn

1 groot ei

Bereidingswijze



1. Maak de vulling: doe de lente-uitjes, fijngesneden ui, tijm, paprikapoeder, knoflookpoeder, uienpoeder, piment, knoflook, rode peper en gember in de kom van een keukenmachine en hak het fijn.

2. Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de groenten toe en kook ze zacht in 2 minuten. Voeg het vlees toe bak dit in ongeveer 3 tot 5 minuten tot het bruin is. Voeg het paneermeel, bouillon, zout, zwarte peper en gelatine toe en kook het in ongeveer 25 minuten tot een dikke massa.

3. Maak het deeg: doe de bloem, suiker, kurkuma, kerriepoeder, zout en bakpoeder in een grote kom. Voeg al roerend met een vork het bakvet aan het bloemmengsel toe, tot er kruimels ter grootte van erwten ontstaan. Voeg het niervet toe, maar zorg ervoor dat je het niet platdrukt. Meng de azijn en het ei in een aparte kom met 150 milliliter ijskoud water. Voeg met behulp van een grote lepel geleidelijk de vloeistof toe aan het droge mengsel en roer voorzichtig tot er een zacht deeg ontstaat. Voeg net zo lang water toe (1 eetlepel tegelijk) tot het deeg zacht genoeg is. Dek het af en zet het 20 minuten in de koelkast.

4. Verwarm de oven voor op 190 graden. Verdeel het deeg in 8 stukken. Rol de ballen een voor een uit met een deegroller, in cirkels van ongeveer 20 centimeter. Vouw de cirkel weer op en herhaal dit nog minimaal 5 keer. Hiermee maak je lagen in het deeg die voor een kruimelige korst zorgen. Herhaal dit bij de resterende deegballen.

5. Verdeel de rundvleesvulling over de deegcirkels. Vouw de cirkels op over de vulling en maak de randen dicht met de tanden van een vork. Leg de pasteitjes op een met bloem bestrooid bakblik en bak ze in ongeveer 30 tot 35 minuten goudbruin. Dien de pasteitjes warm op. Een extra tip: laat ze iets afkoelen, snij ze doormidden en leg er een plakje cheddarkaas tussen. Bak ze vervolgens nog drie minuten langer tot de kaas gesmolten is.