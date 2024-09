Jamaicaanse wietzaken

Medicanja, het eerste Jamaicaanse bedrijf dat zich richt op de productie van medicinale marihuana, werd opgericht in de periode dat het debat rondom de ganja law op het eiland opnieuw oplaaide. Je zou het misschien niet verwachten, maar marihuana is nog niet gelegaliseerd op Jamaica. Medicanja wordt gerund door de gerenommeerde Jamaicaanse wetenschapper dr. Henry Lowe, een pionier op het gebied van onderzoek naar THC voor medische doeleinden. Het bedrijf wordt gefinancierd door de University of West Indies en de University of Technology op Jamaica.

Naast dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidsvoordelen van marihuana, richt het bedrijf zich volgens dr. Lowe ook op het voortbrengen van medicinale producten die gebaseerd zijn op CBD: de legale, niet-psychoactieve stof die naast THC ook in cannabis voorkomt. Volgens Lowe kan CBD hulp bieden bij de behandeling van psychoses, hevige pijn en midlifecrises bij mannen.